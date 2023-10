Guatemala deja escapar la victoria en Puerto España

Fotos: EFE

Álvaro Morata y Oihan Sancet le dieron la victoria a España sobre Escocia por 2-0, en el partido que sostuvieron en el estadio de La Cartuja de Sevilla, clasificatorio para la Eurocopa 2024, y en el que los 3 puntos cobran una gran importancia después del contundente triunfo de Noruega contra Chipre por 0-4.

Los tantos de la Roja llegaron en el último tramo de un encuentro marcado por el férreo sistema defensivo de los de Steve Clarke, en el minuto 73, en un cabezazo del delantero madrileño a un centro lateral medido de Jesús Navas y en el 86, cuando Sancet remató en el área pequeña en colaboración con el escocés Ryan Porteous.

“Estoy muy contento; lo importante es seguir ganando, no seguir metiendo goles. Mientras venzamos no me importa el resto. Toca disfrutar de la victoria y algunos compañeros que han debutado tendrán que cantar en la cena en el hotel”, aseguró Morata. “Escocia es un rival difícil, fuerte físicamente y nos ha costado, pero nos hemos impuesto y estamos muy felices. He tenido una antes del gol y pasó rozando el larguero; no contamos con tantas ocasiones, pero lo importante es la victoria”, sentenció.

Los nórdicos respiran

Noruega firmó una victoria obligada en Chipre (0-4), que la mantiene con vida en el grupo A en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de futbol antes de recibir este domingo a España en otra final para la selección nórdica.

El resultado fue más convincente que el juego para el cuadro noruego, en el que Haaland recuperó la sonrisa con 2 goles y el joven Nusa volvió a ser determinante para firmar el tercer triunfo seguido, aunque contra Georgia y Chipre, y la primera portería a cero en 6 encuentros.

Noruega sacó un once con muchos habituales y alguna novedad, como la inclusión de Ajer por Strandberg en la zaga, Berge en el mediocentro y Ola Solbakken en el extremo izquierdo por el joven Nusa, que tan buena imagen dejó contra Georgia en su debut y que viene de superar una lesión.