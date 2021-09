Guatemala avanza en la publicación de estadísticas

El Ministerio de Finanzas Públicas elaboró un Presupuesto 2022 prudente, realista y consensuado, en el que se priorizan la salud, educación, seguridad y justicia, el que será entregado al Congreso de la República este jueves 2 de septiembre. Los diputados serán quienes lo conozcan y discutan, por lo cual expertos remarcaron la importancia de que el próximo año cuente con su propio gasto público y evitar seguir trabajando con el de 2018, el último avalado por el Organismo Legislativo.

“El Presupuesto es fundamental para cualquier país del mundo, y Guatemala no es la excepción. Es crucial que la ejecución empiece desde el primer día de enero; de lo contrario, todo se complicaría porque habría que hacerse readecuaciones y modificaciones. Hay proyectos que ya terminaron y otros que están en desarrollo”, aseguró Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala. Recinos, añadió: “Es importante que el Congreso de la República tome en cuenta la aprobación del gasto público, porque es algo que evalúan las calificadoras de riesgos y los organismos internacionales. No tener uno es no tener una buena percepción”.

Transparencia en el proceso

Desde julio, el Ministerio de Finanzas Públicas llevó a cabo el Presupuesto Abierto 2022, un espacio en que la ciudadanía, medios de comunicación, sociedad civil y organismos financieros internacionales conocieron del tema en charlas de Formación Fiscal, talleres temáticos, exposiciones y foros públicos, los cuales se desarrollaron de manera virtual.

“El ministro de Finanzas Públicas hizo el esfuerzo por transparentar el proceso. Por eso, es necesario que los diputados tengan una discusión seria, profunda y consistente, ya que Guatemala atraviesa una situación diferente a la de hace tres años”, comentó Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

“Es un presupuesto que va enfocado en salud, educación, seguridad y justicia, cuenta con normas de transparencia y tableros de transparencia para que exista una auditoría social eficiente.”Alvaro González Ricci Ministro de Finanzas Públicas

En la misma línea opinó Hermann Girón, presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala. “El presupuesto refleja las prioridades que tiene el Estado de Guatemala. Los legisladores tienen la obligación de conocerlo y aprobarlo, porque este tiene la ruta a seguir para satisfacer las necesidades públicas y colectivas de la población”. En tanto, Jorge Lavarreda, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), hizo un llamado al Congreso de la República para “eliminar la mala práctica de no aprobación del gasto público”, porque no hacerlo llevaría al Ministerio de Finanzas Públicas a realizar ajustes significativos, lo cual retrasaría la ejecución de los proyectos hasta 4 o 5 meses.

“Existe el riesgo de que nos quedemos con un presupuesto de 2018, uno que no refleja las necesidades actuales del país”, añadió Lavarreda.

Presupuesto Abierto 2022

El Ministerio de Finanzas Públicas concluyó con el proceso de Formulación del Presupuesto Abierto 2022, el cual constó de cuatro fases en las cuales se contó con la participación activa de la sociedad civil y diferentes sectores, para consensuar y conocer el detalle del gasto público que se llevará a cabo el próximo año.

Fase 1: Formación fiscal

En la primera fase del proceso de formulación del Presupuesto Abierto 2022, el Ministerio de Finanzas Públicas desarrolló una Semana de Formación Fiscal, la cual estuvo dirigida a periodistas y sociedad civil con el objetivo de fortalecer los conocimientos relacionados con temas presupuestarios y de transparencia.

Fase 2: Talleres temáticos

La segunda fase se enfocó en los talleres temáticos en donde se abordó la generación de empleos y recuperación del sector turismo; inversiones en infraestructura estratégica para el desarrollo; fortalecimiento del sistema de salud pública y seguridad social; cierre de brechas educativas; migración y disminución de la pobreza; seguridad alimentaria y nutricional y Sector Justicia.

Fase 3: Exposiciones

La tercera fase se inició el 9 de agosto, con seis exposiciones que abordaron: seguridad y defensa; ambiental y agroforestal; salud y educación; infraestructura estratégica y vivienda; seguridad alimentaria, y energía para el desarrollo.

Fase 4: Foros públicos

Por último, en la cuarta fase se desarrollarán cuatro foros públicos referente a transparencia y calidad del gasto público; riesgos fiscales, macroeconómico y fiscal, y Mejorando el desempeño de la infraestructura en Guatemala.

• Con información del Minfin