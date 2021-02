Guatemala acudirá a los Golden Globe con “La Llorona”

El cine guatemalteco acudirá a los Golden Globe gracias a La Llorona, película de Jayro Bustamante que figura entre las candidatas al premio a la Mejor Cinta en Lengua Extranjera, anunció esta mañana la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La Llorona, el tercer largometraje de Jayro Bustamante, es la primera cinta guatemalteca en conseguir una candidatura en los Golden Globe en cualquier categoría. En los premios de la HFPA, el filme se enfrentará a Another Round (Dinamarca), Life Ahead (Italia), Minari (EE. UU.) y Two of Us (EE. UU.).

En esta película, el realizador retoma la leyenda de La Llorona para ofrecer con ella una historia tanto poética como política. María Mercedes Coroy, Margarita Kenefic, María Telón, Sabrina de la Hoz, Julio Díaz y Juan Pablo Olyslager forman parte del elenco.