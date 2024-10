Guamá trepa primero hasta Yepocapa

El ecuatoriano Bayron Guamá conquistó el duro ascenso a San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, ayer, en la tercera etapa de la 63 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala, que salió desde Ciudad Vieja Sacatepéquez e hizo un circuito en Santa Lucía Cotzumalguapa.

Cerca de la mitad de la prueba, que tuvo un recorrido de 113.5 kilómetros, comenzó una fuga que protagonizó Guamá junto a otros ocho pedalistas, pero que terminó siendo de cinco para cuando dejaron la tierra de los jaguares.

Un tramo de terracería prácticamente licuó al pelotón y pocos lograron salir sin inconvenientes de aquel barullo.

Los guatemaltecos Elí Sisimith y Bryan Ríos, el panameño Christofer Jurado y el costarricense Daniel Bonilla se lanzaron en la escapada que los llevaría de los 378 a los mil 78 msnm.

La empinada pendiente era el colofón de una jornada donde se vivieron emociones a granel, pero los más de 4 minutos que llegó a alcanzar la fuga se redujo a uno cuando se acercaron a la meta.

Guamá finalizó la prueba con registro de 2:55:22 horas, mismo tiempo de Bonilla y Sisimith llegó 7 segundos más tarde.

David González, del Team Medellín, sigue liderando la prueba y el podio lo completan Robinson López, del GW Erco Shimano, y el nacional Mardoqueo Vásquez, del Hino-One-La Red-Suzuki.

Este lunes la caravana multicolor saldrá desde la municipalidad de Patulul, Suchitepéquez y se dirigirá hacia el teatro de la Cultura en Coatepeque, Quetzaltenango, para un total de 118 km.

Marisol Toro es el toque colombiano de la Vuelta

La antioqueña Marisol Toro es una periodista colombiana que fue invitada por la Federación de Ciclismo y le ha dado un toque especial a la 63 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala con sus acertados comentarios y aportes.

Ha demostrado su profesionalismo de principio a fin en las etapas que se han recorrido. “Es una gran emoción siempre hablar de ciclismo. Poder tener la oportunidad de estar también disfrutando y viviendo la Vuelta a Guatemala, un evento sumamente bonito, muy exigente, siempre con recorridos bastante llamativos y con una inscripción que realmente es envidiable para cualquier carrera de esta categoría en América”, fueron sus palabras.

Es la primera vez que está en el país. “Muy contenta”, comentó. “He tenido el gusto de ser invitada por la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Lo poco que hemos podido experimentar en lo que hemos visto de la carrera en los días de competencia, ha sido emocionante y seguramente va a quedar un recuerdo muy bonito de esta experiencia”.

“Siempre he estado trabajando en medios ciclísticos de Colombia. He tenido la oportunidad de compartir en algunas transmisiones con Goga (otra reconocida periodista) y también en este momento me desempeño para el medio costarricense CR Ciclismo”, contó.

Con casi 10 años en las coberturas del ciclismo, en estos días se le escucha en las transmisiones en vivo, en las entradas y cierre de la vuelta a nuestro país. Es una novedad y un aporte al pedalismo guatemalteco. Finalmente dijo: “Tienen un país muy bonito, que echa mucho para adelante. Sigan apoyando a sus ciclistas, tanto las marcas como las personas que disfrutan de este bonito deporte”. • Herbert García

Nery Ajsivinac, Colaborador

Oportunidad para los velocistas

La etapa de este lunes será bastante plana, en la cual los protagonistas pueden ser los panameños, toda vez que este equipo ya se impuso anteriormente en una llegada a Coatepeque, por lo que son una inminente amenaza para el pelotón.

Esta es una oportunidad para los que van bien en terreno liso, como es el caso de Henry Sam, quien apareció en la segunda etapa y podría estar entre los que promuevan algún ataque entre los corredores guatemaltecos.

No se puede descartar a los ecuatorianos, porque no solo van bien en la montaña, sino que también saben trabajar en la velocidad y ya demostraron que no temen atacar al líder, en el caso de Bayron Guamá.

En cuanto a los colombianos, considero que tendrían que tomarse un respiro previo al ascenso de la etapa reina, por lo cual no buscarán salidas fuertes.

Me parece que otro equipo de cuidado es el costarricense, porque han mostrado intenciones de quedarse con etapas y este podría ser el momento que han estado buscando.

De cualquier manera, a todos les deseamos lo mejor durante el recorrido de 118 kilómetros.

Tablas de clasificaciones

Etapa 3

Bayron Guamá (Movistar-Best PC) 2:55:22

Daniel Bonilla (Colono Costa Rica) m.t.

Elí Sisimith (Red Hook Guatemala) a 9 seg

Johan Colón (Orgullo Paisa) a 1:01 min

Gerson Toc (Decorabaños) a 1:13 min

General individual

David González (Team Medellín) 9:56:20

Robinson López (GW Erco Shimano) a 1:33 min

Mardoqueo Vásquez (Hino-One-La Red-Suzuki) a 1:44 min

Alexánder Gil (Orgullo Paisa) a 2:24 min

Brayan Obando (Movistar-Best PC) a 2:37 min