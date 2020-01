Guaidó: “Vamos a hacer todo lo necesario para enfrentar esta dictadura”

Juan Guaidó afirmó este sábado que harán “todo lo necesario para afrontar esta dictadura” y que el reconocimiento que recibió en Madrid muestra “que los venezolanos no estamos solos” en la lucha por recuperar la libertad.



Guaidó, en sus primeras palabras en público en Madrid, en el Ayuntamiento de la ciudad, agradeció “en nombre de los venezolanos humildes” la entrega de la Llave de Oro de la capital española, cuyas autoridades le dieron tratamiento oficial de jefe de Estado.



Consideró que este “reconocimiento” que le dio Madrid “es un impulso a una lucha de millones de refugiados”, en un país donde la inflación alcanza los 10 millones por ciento y un salario mínimo de cuatro euros.



Este reconocimiento muestra que “los venezolanos no estamos solos”, insistió.



Juan Guaidó también habló “en nombre de los presos políticos que han sacrificado mucho para tener hoy este símbolo” (la llave de Madrid).



Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó homenajeó también a “un Parlamento que ni se entregó ni se va a entregar” a la dictadura “a pesar del chantaje, la extorsión y la cárcel”.



Guaidó recalcó que “en Venezuela no hay un problema entre dos tendencias, hay un problema entre una dictadura y la libertad”, y recordó que la libertad “la perdimos y a las malas”.



Por ello, advirtió en España, última etapa de su gira por Europa, que “la democracia siempre está en riesgo, y es labor de los ciudadanos defenderla”.



Guadió fue recibido en el Ayuntamiento de Madrid con honores de jefe de Estado, con banderas e himnos nacionales, un escuadrón de policía municipal rindiendo honores y continuas menciones a su condición de “presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.



Asistió la plana mayor de los partidos políticos de los partidos del centroderecha (Ciudadanos, Partido Popular) que gobiernan en la capital, pero también del ultraderechista Vox, que apoya su gobierno municipal, así como el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa y destacados venezolanos residentes en la ciudad. Madrid, EFE