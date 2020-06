Gómez asciende y se retira

Benzema y Casemiro le dan la ventaja al Real Madrid en el liderato.

Una genialidad del francés Karim Benzema, en forma de taconazo hacia el brasileño Casemiro, solucionó un trabajado triunfo del Real Madrid contra el colista Espanyol (0-1) y de paso le consolidó en el liderato, favorecido por el tropiezo del Barcelona en Vigo.

Estaba el partido atascado en el RCDE Stadium. No encontraba el cuadro de Zinedine Zidane soluciones. Pero apareció el genio y el ingenio del delantero galo para inventar un taconazo. El balón pasó entre las piernas de su marcador, el colombiano Bernardo Espinosa, y fue a parar a Casemiro, quien hizo bueno el gesto técnico de su compañero para marcar el tanto que a la postre significó la victoria madridista.

El empate del Barcelona el sábado en Balaídos era un “regalo” que no podía desaprovechar el Real Madrid para mantener la iniciativa en el pulso por el título y, para, incluso situarse a dos puntos de ventaja.

71 puntos llegó el Real Madrid y es líder solitario.

No fue un triunfo sencillo, ni mucho menos, contra un Espanyol en situación dramática que además estrenaba entrenador con Francisco Rufete. No se lo puso fácil a un Real Madrid que no brilló, pero que encontró la solución en esa acción de Benzema, aunque le faltó rematar el partido para evitar algún susto de última hora.

Fue el quinto triunfo seguido del conjunto de Zidane en esta reanudación de La Liga Santander después del parón por el coronavirus, algo que no conseguía en el torneo doméstico desde marzo-abril de 2017.

Benzema fue protagonista en el gol, al lucirse con un pase de taco y un caño que dejaron en ventaja a Casemiro.

El buen momento blanco deberán de refrendarlo esta semana con los duros partidos frente al Getafe y el Athletic, aunque el Barcelona tiene también compromisos de enjundia contra el Atlético de Madrid y el Villarreal.

Resultados

Ayer

Levante-Betis 4-2

Villarreal-Valencia 2-0

Granada-Eibar 1-2

Espanyol-Real Madrid 0-1