Golfistas disputan el Mayan Open 2023

Foto: Máx Pérez

El Comité Paralímpico Guatemalteco (Copag) presentó la primera carrera We the 15, la cual se llevará a cabo el domingo 14 de mayo en el circuito de la Avenida Reforma, en esta capital. El Copag es una organización civil no lucrativa que impulsa el movimiento paralímpico y la participación de deportistas con discapacidad en competencias internacionales.

El movimiento We the 15 fue fundado por el Comité Paralímpico Internacional y otras 20 instituciones para que puedan congregarse todas las personas con discapacidad, que representan el 15 por ciento de la población mundial, en busca de una sociedad más inclusiva. En la carrera podrán inscribirse atletas con o sin discapacidad en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

El punto de salida y meta será en la Avenida Reforma y 6ª. calle, zona 9, a partir de las 7:30 horas. La donación, que será utilizada para beneficiar a para deportistas guatemaltecos, es de Q100, con los cuales el participante obtendrá una playera, bolsa deportiva, número, regalos de los patrocinadores y una medalla conmemorativa.