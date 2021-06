Gobierno instalará 2 mil 612 huertos escolares en 3 meses

Hoy se conmemora el día mundial del medio de transporte más limpio, económico y sostenible.

No importa si es por recreación o transporte, la bicicleta ha demostrado ser a lo largo del tiempo, amigable con el medioambiente, contribuir a la lucha contra el cambio climático y ser beneficiosa para la salud.

“En estos tiempos de pandemia, es el único medio de transporte que nos permite la distancia física. Además, no expele humo, no hace ruido y no destruye por donde pasa”, por lo que cuida el medioambiente, afirma Manuel Gómez, fundador y vicepresidente de Masa Crítica, programa de la Asociación Cultural, Ecológica y Recreativa de Guatemala (Acergua).

Dicho programa fomenta y promueve el uso de este medio de transporte alternativo, desde 2005. “Ayuda a mejorar la circulación, baja la grasa, baja el azúcar en los diabéticos, cambia el carácter de la persona y contribuye a retardar el aparecimiento de la enfermedad de Parkinson”, agrega Gómez, al enumerar los beneficios para la salud.

La Asamble General de las Naciones Unidas declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta.

Foto: Herbert García/DCA

Pero también “ayuda a rehabilitar a personas que tienen problemas con los miembros inferiores o minimiza los daños”, remarcó.

Pasión por las dos ruedas

A lo largo de la historia, la bicicleta se ha convertido en una necesidad o en un medio para ejercitarse.

Foto: Herbert García/DCA

Gómez nos recibe en un taller especializado en reparación de bicicletas, ubicado en la zona 6 capitalina, el cual pertenece a un amigo que participa en los recorridos por la ciudad que organiza Masa Crítica dos veces al mes y que, de momento, debido al coronavirus, están suspendidos.

Manuel Gómez fundador de Acergua, señala los beneficios de viajar en bicicleta.

Foto: Cecilia Vicente/DCA

Ahí nos muestra una colección de bicicletas clásicas que utilizan en exposiciones para promover y motivar a los guatemaltecos a utilizar este medio de transporte alternativo.

Entre ellas destacan la réplica de una Penny de 1818, una sueca plegable que utilizaron los soldados en la Segunda Guerra Mundial; una para mujer, marca Phillips, de los años 40 del siglo pasado, y un triciclo de metal de la década de 1950.

La réplica de la Penny, de 1818 llama la atención de los guatemaltecos coleccionistas.

Foto: Cecilia Vicente/DCA

“Entre varios coleccionistas, tenemos aproximadamente 175 bicicletas”, dice Gómez, quien muestra alrededor de 16 medallas otorgadas por participar en eventos deportivos para recaudar fondos para ayudar a otras personas.

Foto: Cecilia Vicente/DCA

Este es “un reconocimiento que se nos hizo por realizar 12 horas continuas en bicicleta en la Avenida Reforma. Llevábamos publicidad de la empresa que nos patrocinaba y el dinero que se recaudó se donó para Funda Niñas”, concluyó.

El objetivo esencial de esta fecha es darle más protagonismo a este medio de transporte.

Foto: Herbert García/DCA

Ayuda a mejorar la circulación , baja la grasa y el azúcar en los diabéticos, señala Gómez

Foto: Cecilia Vicente/DCA

El ciclismo en el país se inició en 1880. El expresidente Jorge Ubico fue campeón en esta disciplina.

Foto: Herbert García /DCA

Este medio de transporte apareció a mediados del siglo XIX. El primer modelo era de madera.

Foto: Herbert García/DCA

Replicas de los años 1818 y 1950 destacan toda una era de pasión por las dos ruedas.

Foto: Herbert García/DCA

Por medio de la organización Masa Crítica se realizan recorridos en modelos antiguos.