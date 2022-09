“Gobierno ha apoyado acciones para mejorar exportaciones”

Amador Carballido Director General de Agexport

Las ventas de productos nacionales al mercado internacional se situaron, en el primer semestre del año, en US $8215 millones, mayor en US $1655.4 millones (25.2 por ciento) al monto registrado a junio de 2021 (US $6 559.6 millones).

Según Amador Carballido, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), este logro se debe, en parte, a las acciones impulsadas por el Gobierno en materia de reactivación económica.

¿Cómo ve el incremento del 25 por ciento de las exportaciones en primer semestre de 2022?

Las perspectivas de crecimiento han sido tremendamente positivas. Podemos decir, con optimismo, que este año volveremos a tener un crecimiento récord, similar al que observamos el año anterior.

¿Cuánto ha ayudado el Gobierno en este tema?

Sin duda que este gobierno ha apoyado las acciones que nos han permitido mejorar la exportación.

¿Qué apoyos son trascendentes?

Una fue la suscripción del convenio que permitió el trabajo a tiempo parcial y, recientemente, la autorización del Seguro Social para la cobertura social.

También está la próxima suscripción del tratado de libre comercio con Israel. A ello se suma el esfuerzo del programa Guatemala No se Detiene, porque el tema de atracción de inversiones permite, de alguna manera, que nuevas empresas se ubiquen localmente para dedicarse a la exportación.

Otro logro es la modificación a la Ley de Zonas Francas, porque abre la puerta de nuevas inversiones. Hay más, pero destaco estas en particular.

¿Qué resalta del esfuerzo de los empresarios?

Hay una persistencia y adaptabilidad que se notó en la pandemia. Hemos de reconocer que el Gobierno también respaldó la continuidad de la actividad económica y eso ayudó a que todo se mantuviera. Así que destacaría la persistencia, resiliencia y adaptación de los empresarios.

¿Cree que Centroamérica se ha consolidado como el segundo destino de los productos nacionales?

La pandemia los ha consolidado, pero es un proceso de más largo plazo. En 2020 y 2021 la región estuvo ligeramente por encima de Estados Unidos. Fue poco, pero eso es simbólicamente importante; es un mercado que geográficamente está cerca.

¿Cuáles son las expectativas para lo que resta de 2022?

Probablemente veamos tasas de crecimiento del 20 por ciento y así terminaríamos el año.