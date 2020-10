Gobierno entrega viviendas a 148 familias

Este año, el CIV ha adjudicado 6 mil 500 soluciones habitacionales.

Ciento cuarenta y ocho familias de los municipios de San Raymundo, Guatemala, y de Tecpán-Guatemala, Chimaltenango, estrenaron igual número de viviendas, de manos de Carlos Armendáriz, viceministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

La primera entrega se efectuó el pasado viernes en San Raymundo, donde se otorgaron 80 unidades familiares a vecinos de varias aldeas. El funcionario afirmó que en este lugar hace falta dar 33 más para un total de 133.

Posteriormente, el vicetitular del CIV se trasladó ayer para conceder otras 68 casas en varias comunidades de Tecpán-Guatemala, de las 96 que tienen previstas.

Testimonios

Wendy Argueta, una de las beneficiarias de San Raymundo, agradeció al presidente Alejandro Giammattei y a funcionarios del CIV por cumplir su sueño de tener casa propia. “Hacía cinco años que venía esperando este momento. Nos decían que no había fondos, pero no fue hasta este gobierno que empezaron a construir mi casa y hoy me la entregaron”, manifestó emocionada la vecina.

35 mil quetzales otorga el Fopavi a cada beneficiario.

De la misma forma se expresó Flaviano Salomón, líder comunitario de Tecpán-Guatemala, quien reconoció el esfuerzo del actual gobierno por ayudar a las personas necesitadas, a la vez solicitar otras 111 viviendas más.

El viceministro explicó que este año han sido construidas y dadas en propiedad no menos de 6 mil 500 casas para igual número de familias de todo el país. Según el CIV, el costo de cada unidad familiar es de Q35 mil y cada beneficiario debía contar con terreno propio para edificar el inmueble.

El Fondo Para la Vivienda (Fopavi) es la entidad responsable de otorgar el subsidio y se entrega por una sola vez directamente al beneficiario, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna.

La persona beneficiada debe cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley de Vivienda; entre estos, ser personas que viven en situación de pobreza o pobreza extrema.