Gobierno de Guatemala se solidariza con el pueblo estadounidense por atentado en California

Luego de conocerse el ataque en un bar de Los Ángeles, California, Estados Unidos, donde murieron no menos de 13 personas, el Gobierno de Guatemala lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con el pueblo y Gobierno estadounidense.

“El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), lamenta el ataque ocurrido en el restaurante Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks, California, que causó pérdida de vidas humanas y víctimas heridas. Guatemala se solidariza con el Pueblo y Gobierno de Estados Unidos”, publicó el Minex en su cuenta oficial de Twitter.

El tiroteo se dio en el marco de la celebración de una fiesta juvenil, en donde también murió el autor del ataque, sin que aún se sepa si le dispararon o si se quitó la vida, en el bar Borderline, que dejó también una docena de heridos.

Las autoridades identificaron a Ian Long, de 29 años, como el supuesto autor del tiroteo, según informó la cadena NBC, que cita a fuentes policiales.

Geoff Dean, el sheriff del condado de Ventura, donde se encuentra el local, informó de que su “número dos” es uno de los fallecidos en el tiroteo, que se produjo a última hora del miércoles.

El ayudante del sheriff fue identificado como Ron Helus, que falleció en el hospital al que había sido trasladado tras recibir varias heridas de bala al ingresar al lugar del suceso.

Las informaciones sobre un tiroteo en el Thousand Oaks Bar and Grill, que se ubica en una zona considerada muy segura y en el que había centenares de personas en el momento del incidente, surgieron hacia las 23:20, hora local (7:20 GMT).

Según los testigos, se oyeron varios disparos en el interior del local, lo que provocó el pánico y que muchos de los clientes se abalanzaran a la salida mientras otros buscaban refugio.

“La gente trataba de salir por las ventanas”, relató un testigo.

Inmediatamente se despacharon equipos tácticos de la Policía y del FBI, ambulancias y vehículos de los servicios de emergencia, además de coches-patrulla de la Oficina del Sheriff, para atender a los heridos, al tiempo que se acordonaba la zona por cuestiones de seguridad.

“Por favor, aléjense del área. Incidente de seguridad en activo. Se informa de múltiples heridos. Los detalles aún se desconocen”, indicaron los bomberos en Twitter tras el incidente.

Algunas televisoras locales mostraron imágenes de personas del bar sacando heridos para que fueran atendidos por los equipos de emergencia.

Según algunos testigos del incidente, el autor de los disparos estaba armado con una pistola semiautomática, vestido todo de negro, que entró en el local disparando al portero del establecimiento y a la cajera, dos personas jóvenes.

Al parecer el atacante lanzó también granadas de humo mientras disparaba decenas de tiros, y cuando la Policía pudo entrar al lugar ya se encontraba muerto.

En un tuit, el presidente estadounidense, Donald Trump, destacó la rapidez de la reacción y la “gran valentía” mostrada por la policía al enfrentarse al autor del tiroteo.

“Gran valentía mostrada por la Policía. La Patrulla de Carretera de California estaba en la escena de los hechos en tres minutos, y el primer agente en entrar disparó en numerosas ocasiones. Ese ayudante del sheriff murió en el hospital. Dios bendiga a todas las víctimas y familiares de las víctimas”, dijo Trump en el mensaje.

I have been fully briefed on the terrible shooting in California. Law Enforcement and First Responders, together with the FBI, are on scene. 13 people, at this time, have been reported dead. Likewise, the shooter is dead, along with the first police officer to enter the bar….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de noviembre de 2018