Gobierno creará Gabinete Específico del Agua

Un espectáculo para los fanáticos del grupo británico The Police llegará a la plaza principal de Ciudad Cayalá, en donde Andy Summers (guitarrista original de la banda), Rodrigo Santos y João Barone presentarán el show Call the Police, the Police greatest hits.

El evento se realizará el 13 de agosto, a partir de las 18:00 y la banda invitada es The One Man Band. Las localidades son mesas, 790 quetzales y sillas, 590. Los boletos se pueden adquirir en

ticketasa.gt.

“El repertorio está repleto de éxitos como So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Driven To Tears, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, entre otras sorpresas que el trío preparó para la gira”, menciona la productora en un comunicado.