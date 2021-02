Gobernante continúa visitas en las comunidades

Mandatario hizo entrega del alimento fortificado NutriNiños, en Chimaltenango.

La lucha contra la desnutrición infantil es un compromiso de nación, afirmó el pasado viernes el presidente Alejandro Giammattei durante el lanzamiento del programa de entrega del Alimento Complementario Fortificado NutriNiños, en Chimaltenango.

“La nutrición es uno de los objetivos del Gobierno. El compromiso de luchar contra la desnutrición en Guatemala es un compromiso de nación, de todos los ciudadanos”, remarcó el jefe de Estado.

El programa forma parte de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, que tiene como objetivo reducir 7 puntos porcentuales la tasa de desnutrición crónica en el ámbito nacional para 2023. Es apoyada por las municipalidades, la empresa privada, cooperación internacional y los sectores religiosos.

“Le vamos a llegar a 200 mil niños en el país, y nos sentimos altamente orgullosos”, enfatizó el mandatario, quien recordó que NutriNiños ya llegó a la región del oriente.

“Seguiremos construyendo el sueño de esa Guatemala sin desnutrición, donde los niños puedan crecer con todas sus aptitudes y habilidades. Que la desnutrición no sea la causa de que nuestros niños no puedan dar todo lo que tienen por nuestro país.” Alejandro Giammattei

Presidente de la República

El alimento fortificado llegará a todo el país, para reforzar la nutrición de los infantes.

“Vamos a estar, primero Dios, en todo el país, y seguiremos construyendo el sueño de esa Guatemala sin desnutrición, donde los niños puedan crecer con todas sus aptitudes y habilidades. Que la desnutrición no sea la causa por la cual Guatemala no pueda ser un país competitivo, que no sea la causa de que nuestros niños no puedan dar todo lo que tienen para dar por nuestro país”, agregó.

NutriNiños es una mezcla de maíz, soya y leche fortificada con vitaminas y minerales, presentado en bolsas de 2.2 libras, y es fácil de preparar.

“Este programa no se debe detener. Arranca con toda la fuerza para que Guatemala pueda ser diferente”, concluyó el gobernante guatemalteco.

Municipios priorizados

Los municipios del departamento de Chimaltenango priorizados por la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición son Santa Apolonia, Tecpán, Patzún, Santa Cruz Balanyá, Comalapa, San José Poaquil y Acatenango.

Participan los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), con la colaboración del Programa Mundial de Alimentos (PMA).