Gobernación confirma que ha enviado a 131 presos a cárcel readaptada para máxima seguridad

Foto: AGN

Como exitosa fue calificada por la misión público-privada, que encabezó el viceministro de Relaciones Exteriores, Julio Orozco Pérez, en Países Bajos (Holanda), la promoción de Guatemala para la inversión en agricultura sostenible.

Según un reporte oficial, la gira de la semana pasada forma parte de una alianza que también busca mejorar las exportaciones, por medio de espacios de diálogo con actores del Gobierno y el empresariado.

Entre las actividades en las que participó la delegación destacó el foro Innovating for the Future: Sustainable Agriculture Investment Opportunities between Guatemala and the Netherlands, al que asistieron más de 50 representaciones.

Hubo reuniones con embajadores de América Latina y el Caribe, así como con las delegaciones de Aruba y Curazao. Luego, se realizaron juntas con importadores de grasas y vegetales y con actores bancarios, con quienes se identificaron oportunidades de nuevas relaciones comerciales.

“Las juntas permitieron un intercambio fructífero de ideas y la exploración de oportunidades de sinergias en el ámbito de la agricultura sostenible”, puntualiza el reporte oficial.