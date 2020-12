Gloria Estefan revela que contrajo Covid-19 y desarrolló síntomas leves

En inglés o en español, acompañe la temporada con estos materiales.

Con la llegada de diciembre, la Navidad finalmente está a la vuelta de la esquina. Aunque algunas personas inauguran la temporada con Mariah Carey y su icónica All I want for Christmas is you, hoy le presentamos nuevas opciones para incluir en su esfera de sonidos navideños. Suba el volumen de la época con estos seis discos lanzados este año, que van desde el country hasta el a capela, pasando por los ritmos latinos.

My Gift

En My Gift, su primer disco navideño, Carrie Underwood luce su voz en temas tradicionales, que resaltan la espiritualidad de esta temporada, así como en canciones originales, escritas por Brett James, uno de sus colaboradores habituales. Este regalo musical también destaca por su dueto con John Legend, en Hallelujah, y por la participación de su hijo, Isaiah Fisher, en Little drummer boy.

We Need a Little Christmas

Desde 2014, no hay Navidad sin Pentatonix. Este año, la agrupación vocal lanza el álbum We Need a Little Christmas, cuyo primer sencillo fue Amazing Grace (My chains are gone).

En el material también aparecen temas como Rudolph the red-nosed reindeer, Santa tell me y White Christmas que, sin duda, le erizarán la piel y lo pondrán a bailar.

It’s Christmas All Over

Ese toque de rock que caracteriza a los Goo Goo Dolls fue depositado en It’s Christmas All Over. Los intérpretes del icónico Iris brindan calidez y esperanza con este disco de 10 canciones, en el que incluyen temas originales y nuevas versiones de clásicos. El material fue grabado durante la cuarentena, pero guardando el distanciamiento, confesó el vocalista, Johnny Rzeznik, a The Buffalo News.

A Holly Dolly Christmas

Como si Dolly Parton no hubiera salvado 2020 (al ser una de las financistas de la vacuna contra el Covid-19 de Moderna), la reina del country nos abraza con Holly Dolly Christmas. El álbum une clásicos navideños con canciones escritas por la artista, quien las interpreta con colegascomo Willie Nelson, Michael Bublé, Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus, además del humorista Jimmy Fallon y su hermano Randy Parton. ¿Quiere más de Dolly en Navidad? Vea su película Christmas on the Square, en Netflix.

¡Feliz Navidad!

Para aquellos que disfrutan cantar villancicos, pero en español, Manuel Mijares lanzó ¡Feliz Navidad!. En este material, el cantante se compromete con esta festividad, al punto de reunir a los exintegrantes de la agrupación La Hermandad, para juntos interpretar Ven a cantar. Otros músicos que participan en la placa son Joy Huerta, Manuel Medrano, Vanessa Martín y Lucero Mijares, hija del artista.

Feliz Christmas vol. 1

Danna Paola, Sebastián Yatra, Morat, Luis Fonsi y Nacho son algunos de los artistas que le ponen ritmo a Feliz Christmas vol. 1. Este álbum presenta villancicos conocidos, como Santa Claus is Comin’ to town, All I want for Christmas is you, Jingle bells y Let it snow, en inglés, en español o en spanglish, y con el toque personal de cada invitado.