Gilberto Santa Rosa lanzará el viernes su nuevo sencillo

La empresa que hoy conocemos como DC Comics empezó como National Allied Publications. Su fundador, un mayor retirado del Ejército norteamericano llamado Malcolm Wheeler-Nicholson, la inició en el otoño de 1934 con el único objetivo de intentar obtener ganancias, ofreciendo productos para el mercado emergente del cómic barato, muy popular entre el público más joven.

Su primer título, New Fun: The Big Comic Magazine, fue publicado en febrero de 1935. Esta publicación fue histórica, por varias razones. Hasta entonces, todos los libros de historietas consistían simplemente en reimpresiones de tiras cómicas provenientes de los periódicos. En cambio, New Fun contenía únicamente material original, con historias de humor y aventuras protagonizadas por personajes nuevos creados especialmente para la revista. El tamaño del título era notable, pues medía 10 pulgadas de ancho por 15 de alto, lo que la hacía mucho mayor que sus competidores. New Fun también fue la primera antología de cómics en incluir anuncios publicitarios.

Una publicación con material totalmente nuevo era un gran riesgo, mas New Fun tuvo un éxito modesto, y produjo suficientes ganancias para crear una segunda revista: New Comics. Publicada en diciembre de 1935, fue rebautizada más adelante como New Adventure Comics y, finalmente, como Adventure Comics, nombre bajo el cual continuó publicándose durante casi 50 años (su último número salió en 1983), convirtiéndose así en uno de los títulos de cómics de mayor duración de todos los tiempos.

El tercer y último título que Wheeler-Nicholson le daría a National Allied Publications fue Detective Comics, una antología de historias de detectives que tenía la fecha de portada de diciembre de 1936, pero cuya publicación se atrasó hasta marzo de 1937.

Ya para entonces, Wheeler-Nicholson encaraba una creciente presión financiera. Uno de sus principales acreedores era Harry Donenfield, dueño de una imprenta y distribuidora de cómics. Como una forma de restituir la deuda, lo incorporó como socio, pero ni esto salvó al fundador, quien al final fue expulsado debido a problemas adicionales de flujo de efectivo. Donenfield se quedó con todo y renombró a la empresa como Detective Comics Inc., también conocida como DC.

Después de un tiempo, Detective Comics Inc. lanzó un cuarto título, conocido como Action Comics. A pesar de que su nombre no dice mucho, esta serie estaba destinada a ser legendaria. En su primer número, publicado en junio de 1938, presentó al personaje de cómic más icónico de todos los tiempos: Superman, abriendo así la puerta a la Edad Dorada de los Cómics, la era de los superhéroes.