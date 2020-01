Gallegos logra el título del LAAC 2020

La victoria de Iztapa frente a Antigua fue de récord para el mexicano.

De la mano Carlos Kamiani Félix, quien marcó un doblete, Iztapa dio la sopresa ayer al vencer 1-2 a Antigua GFC en el debut de ambos equipos en el Torneo Clausura 2020, en juego disputado en el Estadio Pensativo, donde el delantero mexicano hizo historia al convertirse en el jugador extranjero con más goles en el balompié guatemalteco.

Nicolás Martínez se estrenó como goleador panzaverde al anotar el único tanto de los suyos. Foto: cortesía Andrés Campos.

La remontada de los peces vela los hizo ver como un equipo de peso en el estreno de la competición nacional, ya que se impusieron al 1-0 concretado por el argentino Nicolás Martínez, uno de los nuevos refuerzos del subcampeón nacional, al minuto 18.

El resto del primer tiempo dio indicios de que los coloniales iban a defender el resultado; no obstante, 22 minutos después de haber comenzado con la etapa de complemento, una definición teórica de Félix puso las tablas en el marcador.

En diversos tramos del juego, Antigua se vio falto de actitud para intentar rescatar, cuanto menos, el empate. Foto: cortesía Antigua GFC.

La escuadra porteña, entonces dueña del juego, insistió en el ataque y encontró la recompensa en el minuto 75, con un cabezazo del mexicano que sirvió para el 1-2 definitivo, para romper con una racha de 6 juegos sin vencer a los antigüeños.

“Quiero agradecerle a Dios por estar en un país tan bonito que me abrió las puertas desde el principio. No me imaginé llegar a tanto, porque venía por seis meses o un año, pero Dios me trajo para esto, para hacer números. He demostrado que lo mío es hacer goles”, manifestó Félix, quien llegó a 181 goles en 383 partidos de la Liga Nacional.

Aunque hoy defiende los colores de Iztapa, equipo en el que se reencontró con viejos conocidos del medio, como el técnico Ramiro Cepeda y los jugadores Pedro Samayoa y Julian Priego, Kamiani no se olvida del resto de equipos por los que ha pasado, ya que también es el primer futbolista mexicano en jugar en 4 equipos diferentes de Guatemala.

“Agradecerle también a la Universidad (de San Carlos), Municipal, Xelajú y a Iztapa por abrirme las puertas y poder compartir los goles, y darle muchas alegrías a las aficiones. Partido a partido quiero demostrar que quiero seguir anotando”, concluyó el ariete.