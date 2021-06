Gacri apoya en la identificación de presuntos delincuentes

De enero a la fecha se han atendido a no menos de 20 mil personas.

A ntes del cambio por reposición o deterioro de las placas, autoridades de la Unidad de Expertaje de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de Policía Nacional Civil, informaron que siempre se debe hacer la consulta a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), devido a que en algunos casos no es necesario el expertaje.

Otto Marroquín, jefe de la Unidad de Expertaje, indicó que las personas visitan la unidad y en ocasiones no es necesario que hagan el trámite. “Lo primero es que los interesados asistan a la SAT a consultar si es necesario el expertaje, porque hay gestiones que no lo ameritan; hay ciudadanos que realizan el cambio de placas y muchas de ellas no lo necesitan porque se encuentran en buen estado, solo en caso de que sean ilegibles, sí lo ameritan”.

De enero a la fecha, la Unidad de Expertaje ha atendido a 20 mil personas en sus distintas agencias. Las de Guatemala y Quetzaltenango tienen más demanda para efectuar dichos trámites.

Asimismo, Marroquín dijo que más de 40 vehículos y motocicletas fueron consignados por alteraciones en chasis, números de serie o motor.

“Diariamente atendemos un aproximado de 96 personas que llevan a cabo el trámite por compra o porque harán cambio de placas o reposiciones. Todas las personas que piden su cita en línea son atendidas, ya que se les brinda hora y día para el chequeo”, afirmó el jefe de Expertajes.

Es importante resaltar que una vez el ciudadano ingrese sus datos para solicitar las citas, lo haga una vez, porque impide que otros puedan optar a esta. “Hay personas que ingresan datos como tres o más veces y se le asignan unas cuatro citas. Para evitar esto, en el buscador de la página pueden escribir su nombre y corroborar el día que serán atendidos”.

La sede de Expertaje en Guatemala se encuentra ubicada en la 13 avenida 13-36, zona 1.