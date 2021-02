Gabinete de Puertas Abiertas llegará al norte

Los Laboratorios Móviles del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) superaron las 13 mil 490 pruebas de Covid-19 en los mercados El Guarda y Central de Mayoreo (Cenma), así como en la colonia La Atlántida zona 18, Plaza Barrios zona 1 y La Florida, zona 19, tras lo cual se han detectado 1 mil 526 casos positivos.

Los protocolos establecen que a los casos positivos se les entrega un plan educacional y su kit con medicamentos para pacientes leves, bajo la prescripción y monitoreo del personal de Salud, para que se pueda dar atención desde casa. Este kit de medicamentos Covid-19 contiene anti-inflamatorios, antipiréticos, vitaminas C y D, zinc, aspirinas de 100 miligramos, acetaminofén, paracetamol e ivermectina. Estos insumos fueron adquiridos por el Programa de Accesibilidad de medicamentos PROAM y cada kit tiene un costo aproximado de Q50.

Las autoridades del MSPAS han explicado que estos insumos médicos no son de prevención, ya que científicamente no hay un tratamiento preventivo para el Covid-19, por lo cual se mantiene el llamado a la población de no automedicarse en caso de tener síntomas de esta enfermedad, debido a los daños colaterales. • Yuri López