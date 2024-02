Futbolistas expresan disgusto por maltrato de la Concacaf

Foto: Cortesía @Rayadas

Ana Lucía Martínez se quejó en las redes sociales este viernes luego de enterarse de que el partido de clasificación para la Copa Oro W contra El Salvador no será en el Estadio del Galaxy de Los Ángeles, sino en una cancha alterna.

«¡Es una locura que no juguemos en el estadio principal de LA Galaxy y mucha gente quiere venir a vernos! Necesitamos luchar por la igualdad», dejó su mensaje en inglés.

Foto: Cortesía Fedefut

Casi de inmediato, su compañera en Monterrey y rival en dicho encuentro, Juana Plata, respondió con un mensaje similar, al decir que su familia hizo el viaje y no logró obtener una entrada para el juego entre ambas y preguntó por qué no se disputará en el estadio que se les prometió desde el principio.

Sea o no el escenario que la Concacaf propuso desde el comienzo, este no es apropiado para un encuentro Clase A entre selecciones mayores, carece de dignidad y denota que la organización no está a la altura de partidos que se juegan la clasificación para el certamen más importante de la región.

La entidad y la organización del evento se lavan las manos, pero no es el trato que se merecen las seis selecciones de damas que no podrán contar siquiera con el apoyo de sus familias.