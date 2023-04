Fusión de tres continentes en muestra de Oswaldo Vigas

David Lepe

[email protected]

El filme I Used to be Famous, de producción británica de Netflix, es un drama sorprendente que relata la historia de Vince, un músico y exintegrante de una banda juvenil (de esas tipo Backstreet Boys), que está perdido en la búsqueda de una carrera como cantautor solista. En su camino se encuentra con Stevie, un joven con trastorno del espectro autista (TEA) que es brillante como baterista.

Ambos, con un fuerte vínculo musical, comienzan una amistad y experimentan más de un par de tropiezos relacionados con aceptar las diferencias de los demás y el poco conocimiento del diagnóstico de TEA. Me pareció una buena idea hablar de esta película y unirme a la conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebró ayer (2 de abril), con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con TEA, y que puedan llevar una vida gratificante al integrar la sociedad.

Cada dos de abril se lleva a cabo el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que tiene como objetivo crear un mundo en el que las personas neurodivergentes se sientan aceptadas, representadas, incluidas, empoderadas y escuchadas.#DCA #FechaCélebre #DíaMundial #Autismo pic.twitter.com/LJOhywlDtY — Diario de Centro América (@DiariodeCA) April 2, 2023

En I Used to be Famous, Vince pasa por una etapa oscura en su vida, ya que la industria musical no lo toma en serio como cantautor. Cuando Vince se topa con Stevie, su primera motivación para iniciar una amistad es el interés por formar un dúo y mejorar su propuesta musical. Mientras más tiempo pasan juntos, Vince se da cuenta de que, para convertirse en amigo de Stevie, quien es una persona con TEA, se requiere más de lo que él pensaba.

Conversé con la Licda. Cristina Gordo, coordinadora del Programa de la Unidad de Atención a niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (Puntea), del Instituto Neurológico de Guatemala. La experta comenta que no es fácil representar a un joven con TEA en el cine o la televisión, porque en cada caso, se manifiesta de manera diferente.

“Se le dice espectro porque se presenta con una amplia variedad de características y necesidades específicas en cada persona. Puede haber un chico cuyo coeficiente intelectual está por encima del promedio y otro que tenga discapacidad intelectual, así como hay unos que utilizan lenguaje oral y otros que no son verbales. No todos están en lo mismo”, explica.

Acerca de mi duda de si es posible que una persona neurotípica, o que no presenta TEA, pueda entablar una amistad con una persona con este tipo de trastornos, la Licda. Gordo afirma que sí es posible, y resalta algunos puntos.

“La adaptación social es difícil para los chicos con TEA. Algunos no comprenden el sarcasmo, bromas o gestos de otras personas. Desde pequeños se les debe brindar herramientas para mejorar su comprensión y cognición social. El diagnóstico e intervención temprana es muy importante para el desarrollo de una comunicación asertiva y las relaciones interpersonales, así potencializar sus habilidades”, dice la experta.

En orden de que exista cualquier amistad, debe haber algo en común. Las personas con TEA muchas veces tienen gustos o intereses restringidos y a menudo solamente quieren hablar de un tema.

“También tienen dificultades en su procesamiento sensorial, ya que algunos no soportan sonidos o luces fuertes. Si alguien quiere relacionarse con una persona con TEA, muchas veces se tendrá que acomodar a las condiciones y ambientes que ellos necesitan. Lo más importante es no asumir lo que les gusta, es mejor preguntarles, porque eso sí, son muy honestos”, concluye.

Así que, además de la invitación a ver I Used to be Famous, quiero desear un afectuoso Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, y que tú, papá, mamá, tío, hermano o amigo de una persona con TEA, disfrutes y aprecies las diferencias de tu ser querido, y que atesores en el corazón esos inolvidables momentos juntos.