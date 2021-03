Fuerzas combinadas erradican 22 mil 580 matas de cocaína en Izabal

“Amo mi trabajo y amo cuando las personas tienen en sus manos el material que yo hago”, comenta Astria Pirir, prensista de la Tipografía Nacional del Diario de Centro América.

En Guatemala las mujeres han sobresalido por defender sus derechos y la lucha constante para tener mejores oportunidades, ventajas económicas y laborales, por medio de nuevas reformas que hacen valer la libertad de expresión, el desarrollo, la paz y la justicia.

Pirir es una mujer fuerte, valiente, emprendedora y capaz, que lleva 30 años trabajando en la Tipografía Nacional del Diario de Centro América; ingresó el 1 de enero de 1991. Actualmente tiene 52 años edad.

Es reconocida por dar el 100% en sus labores cotidianas, pero señala: “cada día aprendo algo nuevo, llevo muchos años acá pero nunca dejo de actualizar mis conocimientos laborales”, agrega.

¿Qué significado tiene para usted el Día Internacional de la Mujer?

Es un día muy importante en donde se le da un espacio a la mujer de hoy, es valioso recordar que somos un grupo vulnerado y gracias a este festejo se está tratando de que tengamos dignidad y respeto incluso en el trabajo de las mujeres también es bastante digno.

¿Qué es lo mejor de ser mujer.?

El mejor regalo que Dios me dio al ser mujer es tener dos hijos y nietos y la otra cosa importante es el trabajo, he logrado abrir campo y no solo en la Tipografía, sino en cada lugar en donde estudiaba; a pesar de que la mujer ha sido muy discriminada yo he logrado abrir carrera profesional.

¿Qué espera este 8 de marzo?

Que se respeten los valores y a la mujer y sobre todo a las niñas porque son las más vulnerables y da mucha tristeza sentirse impotente, soy abuela y tengo miedo de que mi nietas salgan a la calle y les pueda pasar algo.

Vivir con ese miedo no debería de ser correcto, las autoridades deberían de poner más cartas en el asunto con está nueva tecnología, para que puedan ayudar a todas las mujeres que se necesita.

¿Cuál a sido su labor en la preparación de la maquinaria de impresión?

Es una responsabilidad grande ya que mi labor es preparar los tubos de las máquinas en donde se escoge el color de tinta y la posición del papel, también agregar algunos químicos que preparan la impresión y de esa forma apoyar a los compañeros y el prensista para que el trabajo se pueda sacar lo mejor posible.

Foto: Mariano Macz

¿Qué situaciones ha tenido que afrontar como mujer en este trabajo?

La mayoría piensan que soy débil, que no puedo por el hecho de ser mujer, me tratan de hacer menos, pero he logrado demostrarles que soy capaz de estar al nivel laboral de los compañeros.

¿Qué cualidades ve en su trabajo?

Mi trabajo se caracteriza por lo que hago, sé que otras personas lo van a leer, lo van a ver, lo van a tocar y cuando lo tienen en sus manos es una sensación de orgulloso.

Un claro ejemplo son las cartillas de educación que se prepararon, en donde el presidente Alejandro Giammattei y la ministra de Educación Claudia Ruiz inauguraron el ciclo escolar 2021. Ver mi trabajo allí es muy satisfactorio porque se valora.

¿Considera que la mujer en el aspecto laboral ha tenido algún tipo de violencia?

Psicológicamente sí, porque mencionan palabras de que no lo voy a poder hacer, y que solo los hombres saben manejar las maquinarias, entonces, esos comentarios son los que generalmente afecta en mi área laboral.

¿Nos puede dar un mensaje a todas las mujeres que se dan a conocer y luchan por valer sus derechos laborales?

Primero es poner a Dios cada mañana cuando nos levantemos, darle benditas gracias por cada día que estamos despertando y saber que al estar de la mano de él nada nos puede pasar.

Segundo, seguir adelante y luchar para abrirnos paso, siendo más inteligentes que las otras personas que tratan de humillar nos, y solo así crearemos un buen camino.

Soy una persona muy curiosa y procuro aprender de todos y entregar un trabajo de excelencia.