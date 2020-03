Froome se entrena en el Col

La atleta aplaza su viaje a Alemania y comparte con la familia.

La puerta de su casa y una banda elástica son parte del equipo que la patinadora guatemalteca Dalia Soberanis ha tenido que improvisar para sacarle el máximo provecho a este período y mantener la forma física competitiva, para cuando la pista y el gimnasio se vuelvan a abrir el regreso no sea complicado.

Después de mantenerse en Alemania y Estados Unidos, respectivamente, la medallista de bronce en los Juegos Mundiales de Patinaje en 2019 logró ingresar en Guatemala justo antes de las medidas decretadas por el Gobierno de la República, en prevención del contagio masivo de la pandemia por el COVID-19.

¿Cómo se dio su regreso al país?

Ya lo tenía planificado, porque había terminado de entrenar en Estados Unidos. El plan era regresar, estar unos días y luego irme a Alemania, a finales de marzo, pero con esto ya no será posible.

¿Le resulta difícil la situación actual?

Al final, no podría patinar ni allá ni aquí, pero aquí por lo menos estoy cerca de mi mamá y de mi hermanita. Mi mamá está tranquila de tenerme cerca.

¿Hubiera preferido pasar la crisis en otro país?

Aquí, en Guatemala, han tomado medidas muy buenas; han actuado rápido y tratado de no cometer los errores de otros países. Siento que vamos bien, y eso me tiene tranquila.

La guatemalteca ha reunido algo de equipo para mantenerse en forma durante estos días en su residencia.

¿Es ventaja estar en casa?

Es más fácil, porque de aquí nadie me echa. En Estados Unidos no tenía un espacio propio. Aquí tengo equipo básico que me sirve para entrenar. En Alemania no, porque vivo en un apartamento. Me hubiera tocado salir a la calle, literalmente, y eso hubiera podido ocasionarme problemas.

¿Se complica su programa?

Es difícil, porque como deportistas tenemos que seguir entrenando. Puede ser que las competencias se cancelen, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de prepararnos, porque se pierde la condición física.

¿Cómo es el trabajo en casa?

Es como que estuviéramos haciendo preparación física, enfocada en patines. También trabajo en ejercicios de posiciones, para corregir la técnica. Ahorita los ejercicios no son tan específicos. En la siguiente etapa las necesidades son diferentes.

¿Se puede sustituir el trabajo en pista?

En estos momentos varios patinadores se entrenan en bicicleta. Aquí (en casa) tengo, y tengo rodos. También tengo algo de equipo para hacer trabajo de fuerza. Ya no pude ir a la pista, y eso se extraña.

¿Qué hay de las competencias?

Como todas se cancelaron, mi competencia fundamental va a ser hasta en septiembre, si es que no la aplazan más. Eso me da tiempo para llegar mejor, si es que todo esto se restablece pronto.

¿Y la dieta?

Antes de ir a Estados Unidos estuve con mi nutricionista, y me dejó un plan. Ya sé lo que debo comer y lo que no, y las cantidades. Ahorita que no estoy haciendo el trabajo físico al cien por ciento, la dieta también varía.

¿Alternará en los tipos de patinaje?

Sí. Ahorita estoy concentrada en patinaje sobre ruedas. En invierno me concentraré en patinaje sobre hielo.