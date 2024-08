Florida inicia otra edición de su cacería anual de las invasoras pitones birmanas

EFE

Más de mil personas que dijeron ser exintegrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se desplegaron mediante un grupo de autodefensas este jueves en el municipio de Chenalhó, estado de Chiapas, sureste de México, para combatir a un grupo de paramilitares que azota a la región.

El grupo delincuencial se hace llamar Los Herrera, quienes coludidos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde hace más de 20 días han provocado violencia e inseguridad en cuatro comunidades de Chenalhó que colindan con el municipio de Pantelhó.

«Nosotros los que estamos aquí presentes somos excompas zapatistas y nosotros le venimos a apoyar, venimos a defender el derecho a la vida para que haya paz en nuestros bellos municipios de Chenalhó”, dijo una vocera de los exzapatistas mediante un video.

El documento se dio a conocer a través de redes sociales la tarde de este jueves y esta acción es en respuesta al desplazamiento forzado de más de 2.000 personas y la detención de un joven que fue torturado, asesinado y desmembrado en la comunidad de Tzanembolom, el pasado martes.

El grupo de autodefensas, integrado por mujeres y hombres, dejó en claro que esta acción se une al esfuerzo que está realizando el grupo de autodefensas llamado Los Machetes ante la omisión del Gobierno estatal y federal para combatir a la delincuencia organizada.

También argumentaron que su aparición se debe «al dolor e indignación ante la omisión de los niveles municipal, estatal y federal del Gobierno de México para detener la ola de violencia generada por estos grupos criminales que cada vez más afecta a la población de Chenalhó y municipios de la zona fronteriza México- Guatemala.

“Los tres niveles de gobierno no han hecho nada al respecto, no han actuado en contra de los criminales, sabemos que hay muchos muertos y siguen matando más personas y el gobierno no han hecho justicia por tantas muertes”, apuntaron en el video.

Los autodefensas señalaron que no permitirá otra masacre como la ocurrida en diciembre de 1997 en Acteal, donde fueron asesinados 45 personas por un grupo paramilitar y recordaron que los grupos delincuenciales que se disputan el territorio de Pantelhó y Chenalhó son del Cártel del Sinaloa (CDS) y CJNG.

“¿Este grupo criminal dice ser parte del CJNG y del CDS y tienen gente contratada de otros estados del país, para qué? para matarnos a todos y nosotros no vamos a permitir eso”, señaló el grupo de autodefensa.

«Ya estamos cansados de estos crímenes, por eso hoy nos organizamos y nos levantamos en armas para apoyar al pueblo de Chenaló y a las autodefensas de El Machete, porque ellos son defensores del pueblo y aquí estamos y vamos a estar porque unidos jamás seremos vencidos, no vamos a permitir más asesinatos”.

“Vamos a cuidar nuestros territorios y a nuestra gente, ¡La lucha sigue!, ¡Fuera los sicarios de los Herreras¡ ¡ Fuera, Fuera los sicarios de Fracción Tzanembolom!.

En México, en el estado de Morelos (centro) existe la policía comunitaria y las denominadas «autodefensas» también están en los estados de Michoacán y de Guerrero, donde nacieron a raíz de la amenaza del crimen organizado.

En Michoacán surgieron en 2013 para defenderse del cártel de los «Caballeros Templarios», una escisión de la «Familia Michoacana», y se han dedicado principalmente a la producción y el tráfico de drogas, aunque también al secuestro y la extorsión.

Aunque desde 2011 ya existían algunas comunidades alzadas en armas en Cherán, estado de Michoacán.

El surgimiento de las fuerzas de autodefensa no es exclusivo de aquella entidad.

En el sureño estado de Guerrero nacieron en los años 70 del siglo pasado y resurgieron nuevos grupos a partir de 2013 con el aumento de la violencia.

Mientras que en el Valle del Mezquital, Hidalgo, existen desde 2008, y en poblados que simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, desde 1994.