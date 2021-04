Flick anuncia que dejará el Bayern Munich a final de temporada

Berlín, EFE.- El técnico del Bayern Múnich, Hansi Flick, anunció este sábado su propósito de dejar el cargo al final de la presente temporada.



El entrenador del campeón alemán hizo este anuncio en declaraciones a la televisión regional NDR y a Sky después del partido liguero contra el Wolfsburgo, que el conjunto bávaro ganó por 3-2.



“Le he comunicado al club que quiero dejar el puesto a final de la temporada”, afirmó el técnico, de 56 años, cuyo contrato con el Bayern expira a final de junio de 2023.



El entrenador añadió que solo ha expresado un deseo y que es consciente de tener un contrato vigente.



Flick explicó que había comunicado a los responsables del club su decisión después del partido contra el PSG en la Liga de Campeones y que este sábado se lo dijo también a los jugadores.



“Para mí era importante que mis jugadores se enterarán por mí y no través de la prensa”, afirmó.



El futuro de Flick al frente del Bayern estaba en el aire después de quedar fuera de la Liga de Campeones luego del partido disputado esta semana contra el PSG.



A eso se suma que se le considera uno de los candidatos a suceder al seleccionador alemán, Joachim Low, quien dejará el cargo después de la próxima Eurocopa.



Su relación con el director deportivo del Bayern, Hasan Salhamidzic, ha sido tensa y ha habido discrepancias entre ellos con respecto a la política de fichajes.



Con respecto a su posible futuro como seleccionador, Flick dijo que no ha habido ninguna conversación al respecto pero que naturalmente es una opción.



Flick, que ya estuvo en la selección como segundo de Low durante el Mundial de Brasil 2014, no quiso explicar los motivos de su decisión ni a la prensa ni tampoco a los jugadores, según dijo después el media punta Thomas Muller.



“No nos ha explicado sus motivos, pero no tiene por qué explicarlos”, dijo Muller a la cadena Sky.



Muller, sin embargo, sugirió que puede haber habido algo de desgaste en los dos años en los que Flick ha estado al frente del club.



“El ha invertido mucha energía en dos años muy intensos. Como entrenador del Bayern necesitas una piel muy dura”, dijo Muller.



El meta Manuel Neuer, por su parte, señaló que había sido un momento muy emotivo oír de Flick su deseo de marcharse, justo después de un partido como el duelo contra el Wolfsburgo en el que el Bayern se impuso por 2-3 y dio un paso importante ante el título de la Bundesliga.



“Fue importante que hablara con nosotros primero, justo después de un partido como el de hoy. Eso es una muestra de que nuestra relación está intacta”, afirmó Neuer.



Flick llegó como segundo entrenador al Bayern y, luego de relevar como interino a Niko Kovac la temporada pasada, terminó ganando seis títulos, entre ellos la Liga de Campeones.