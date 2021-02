Fleetwood Mac reedita “Live”

La banda británica Fleetwood Mac lanzará el próximo 9 de abril la nueva edición de su primer disco en directo, Live, publicado en 1980, canciones que fueron extraídas de los conciertos en vivo de las giras Rumours Tour y de Tusk Tour.

Fleetwood Mac, grupo nacido en la década de 1960 en Londres, publicó su primer disco en directo en 1980, “un trabajo que capturó toda la energía y creatividad que la formación clásica del grupo británico desplegaba sobre un escenario”, según explicó hoy en una nota.

Fleetwood Mac Live se grabó durante la gira de Tusk (1979/80) y contenía versiones en directo de grandes clásicos como Dreams, Go Your Own Way, Rhiannon y Don’t Stop. En menos de dos meses, el sello discográfico Rhino publicará una nueva versión del disco que contiene la versión remasterizada del álbum original (en vinilo y CD), además de una hora de material inédito en directo grabado entre 1977 y 1982 y recogido en un tercer CD.

Son 14 canciones grabadas en las giras de Tusk (1979/80), Rumours (1977) y Mirage (1982). La caja incluye también un single vinilo 7 con dos maquetas inéditas de Fireflies y One More Night y un libreto repleto de fotos inéditas, además de un itinerario de la gira Tusk Tour y un texto reciente del escritor David Wild.