Firma inmobiliaria celebra trayectoria

Alcaldes esperan que la Ley de Contrataciones les beneficie en cuanto a tiempos.

El abogar por una ley que permita la ejecución de obras de manera pronta y oportuna, sin obviar los controles de transparencia, es de gran ventaja para agilizar los proyectos en las comunidades, coinciden el ministro de Finanzas Públicas, Alvaro González, y el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, en torno al veto presidencial a las reformas a la Ley de Contrataciones.

Luego de que el presidente Alejandro Giammattei rechazó las modificaciones a la referida ley, por no ser específicas para las comunas sino para todo el Estado, el jefe de la cartera del Tesoro manifestó que “el mayor interés del Gobierno es que las municipalidades ejecuten conforme la ley y sin reparos de la Contraloría General de Cuentas”.

En ese sentido, el ministro indicó que el caso debe ser analizado junto a las comunas, mediante la Anam, y lo que se sugerirá es diseñar una modalidad específica de este rubro para las corporaciones ediles, y no para todas las dependencias estatales, pues el punto no es no gastar sino hacerlo de forma ordenada y evitar los hallazgos del ente auditor. Por su parte, los alcaldes no quieren un cheque en blanco para despilfarrar el erario, sino “una oportunidad de ejecutar de manera oportuna y pronta las exigencias de la población, que no entiende de Ley de Contrataciones, sino que espera que el alcalde le resuelva sus problemas”, acentuó el representante de la

Anam.

En tanto, el veto a la norma será conocido por los legisladores, a petición del mandatario, para que se consideren las observaciones del Organismo Ejecutivo y se beneficie a los gobiernos locales sin caer en actos de corrupción.