Fiorentina anuncia que Pezzella, Cutrone y Vlahovic se han curado del virus

Organizadores buscarán una nueva fecha en el calendario.

El medio maratón internacional de Cobán, que este año celebra su edición 46, se postergará hasta encontrar una fecha en la cual haya finalizado la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, anunciaron ayer organizadores de la carrera.

Después de una reunión virtual, por medio de una videoconferencia, la empresa Sports & Marketing, organizadora de la prueba, tomó la determinación de suspender temporalmente la actividad, que cada año acapara la atención de los corredores nacionales y centroamericanos.

“Después de una reunión virtual que sostuvimos por la mañana (ayer), se llegó a la determinación de posponer el Medio Maratón de Cobán hasta la fecha más próxima posible”, confirmó Juan de Dios Reyes, y dijo que están sujetos a la autorización gubernamental para la realización de eventos tipo A.

El panorama no pinta tan placentero, pues antes de dar una fecha se deben contemplar en el calendario, tanto nacional como internacional, las carreras en curso, para no interrumpir, y que esto no afecte la participación de la principal cita atlética del país.

“El calendario cambió por completo, pues hay carreras que no se han hecho en este semestre. Por ejemplo, los 10k nocturnos de la Municipalidad de Guatemala, que todavía no estaba anunciada, pero que estaba para los primeros días de mayo. Todo esto causa incertidumbre”, añadió el dirigente deportivo.

“Se discutieron puntos como el caso del comercio en Cobán, pues la carrera representa un pilar económico importante para la región de Las Verapaces, y que no se lleve a cabo sería un golpe muy fuerte, si, además, tomamos en cuenta que la Semana Santa se cayó desde el punto de vista turístico”, refirió Reyes, por lo cual acelerar el proceso después de la emergencia ayudaría a las personas a solventar esta situación económica.

Reyes comunicó que no se habían vendido todavía todos los boletos para la carrera, pues debido al estado de emergencia se suspendió la última ventana de venta de números.

“La participación de extranjeros será incierta, pues hay que reprogramar, y todo dependerá del calendario internacional, después de este problema que afecta a todo el mundo”, recordó.

“La salud es lo más importante. Con esto podremos reactivar nuestro país más adelante. El Medio Maratón de Cobán está comprometido a ser parte de esa reactivación económica, y esperamos a todos con salud, a la espera de que el Gobierno nos autorice hacerla”, sentenció.

Reacción

El fondista Luis Carlos Rivero reconoció que esta fue la mejor medida que se pudo tomar para bienestar de todos los corredores, pese a arruinar, de momento, los planes de todos los involucrados.

“En todas las grandes carreras del mundo, ya fuera maratón o medio maratón se tomaron decisiones similares de aplazarlas para el próximo semestre del año, así que considero que fue una buena alternativa”, dijo Rivero, aunque reconoció que el calendario se cargará para esa parte del año.

El originario de San Marcos; sin embargo, no tenía planeado participar este año, pues iba a competir en el Maratón de Boston el 20 de abril y después viajaría a Costa Rica donde participaría en 2 pruebas de 21 km. “En Cobán no hay lugar para los corredores nacionales, siempre los extranjeros se llevan todos los premios”, aseguró.