Filosofía contra el dominio de lo trivial (II)

Giacomo Tassan-Din

Docente Facultad de Economía y Negocios

Es posible afirmar que, en el corto plazo, el consumo representa una de las variables con mayor ponderación al momento de estimular la demanda interna; en términos simples, un mayor consumo conlleva a un mayor ingreso para las empresas, lo que a su vez genera que aumenten los niveles de producción de bienes y servicios.

Este consumo, siempre cuando venga financiado por los ahorros de los hogares, será un aporte positivo para el flujo circular de la renta, no así si viniera financiado únicamente por el cupo de la tarjeta de crédito o de la línea de crédito.

Estos productos pueden generar ventajas, siempre y cuando su uso venga asociado a un conocimiento de la información financiera (tasas de interés y comisiones), responsabilidad y conciencia económica, ya que permiten a las personas tener un consumo presente de bienes y servicios que pueden pagar de manera diferida.

El endeudamiento controlado no genera impacto negativo hasta que se convierte en un apalancamiento excesivo.

Respecto de lo anterior, el endeudamiento controlado no genera impacto negativo hasta que se convierte en un apalancamiento excesivo; es decir, tal nivel de deuda en el que los ingresos percibidos no alcanzan a cubrir los costos principales que la persona o familia poseen mensualmente, además de los que generan dichos productos financieros, lo que en el largo plazo no es sostenible para las familias chilenas.

Con base en información de la SBIF, el 97.3 por ciento de los créditos originados por tarjetas de créditos emitidas por bancos se encuentran al día, a diferencia del 93.7 por ciento de los créditos originados por emisores no bancarios, que de estos últimos, la deuda se encuentra principalmente asociada a tiendas de retail y supermercados.

Una de las regulaciones importantes del último tiempo, y en beneficio de los consumidores, ha sido la Carga Anual Equivalente (CAE), indicador introducido en la Ley 20.555 del Sernac Financiero que permite a las personas comparar entre las distintas alternativas de crédito disponibles.

La CAE se expresa en porcentaje e indica el costo de un crédito para un periodo anual, sin importar el plazo pactado y que incorpora todos los costos y gastos asociados a este, y contribuye a poder tomar una decisión informada que beneficie a los consumidores.

Continuará…