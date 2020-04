“Fetch The Bolt Cutters” rompe el silencio de Fiona Apple

When They See Us es una serie de cuatro capítulos que se estrenó en Netflix en mayo de 2019 y que, por azar de la rotación y los algoritmos temáticos, cayó en mi menú.

La miniserie hace un recuento de los hechos ocurridos en Nueva York en 1989, cuando una mujer blanca que corría por el Central Park fue violada y golpeada. A este caso se le denominó Central Park Jogger Case y se convirtió en un escándalo racial en la sociedad neoyorquina.

La Policía captura a 5 niños: Antron McCray (14 años), Kevin Richardson (14), Raymond Santana (14), Yusef Salaam (15) y Korey Wise (16), y los acusa de violación y asalto sexual. Con la fuerte presión mediática y social, los detectives los coaccionan a renunciar a tener un abogado presente en sus interrogatorios y los obligan a decir que son culpables.

Las pruebas científicas los desestiman, pero eso no impidió a la justicia neoyorquina sentenciarlos a prisión. Cuatro de los niños son llevados a la correccional, y el mayor es conducido a una cárcel de máxima seguridad. Esto, porque en Nueva York existe una regulación en el sistema de justicia, en la que una persona de 16 años es tratada como adulta. Los niños cumplen condenas de entre 5 y 12 años.

La miniserie aborda todo el escenario del caso desde su etapa de investigación, por parte de las autoridades del Departamento de Policía de Nueva York, de los fiscales y del equipo de abogados.

Los retratos de cada familia son desgarradores. Pero es más indignante saber que el juez y el jurado desestimaron las pruebas científicas y usaron sus testimonios manipulados para condenarlos. Después del primer episodio, uno como espectador está sobre la rabia del nuevo testamento. Es testigo del abandono de la humanidad de los individuos cuando un sistema hace con una persona lo que quiere.

Hay un espacio en la miniserie para el caso de Korey Wise, de 16 años, quien purgó la totalidad de su condena en una prisión de máxima seguridad, donde sufrió todos los vejámenes posibles a mano de los reos. Wise exige estar en aislamiento para no ser asesinado.

When They See Us muestra, con intensas actuaciones de un brillante elenco, la vida de estos cinco chicos. Hay un guiño especial para el mandatario actual de EE. UU., quien dijo que los niños debían ser condenados a muerte o cadena perpetua.

La película está dirigida por Ava DuVernay y producida por Oprah Winfrey. El reparto está integrado por Asante Blackk (Kevin), Caleel Harrus (Antron), Jharrel Jerome (Korey), Ethan Herisse (Yusef), Marquis Rodriguez (Raymond), John Leguizamo (Raymond Santana Sr), y Niecy Nash (Deloris Wise).

Durante el siglo XX los conflictos raciales se hicieron más frecuentes e intensos en EE. UU. Nueva York y Los Ángeles fueron los epicentros de aquellos desórdenes sociales que aún no terminan. Recuerdo la cita pero no quién la dijo, cuando se refería al racismo en EE. UU: “Es el único país que siempre te recuerda de dónde vienes, solo por el color de su piel”.

Así estamos y así seguimos.