Festejan su aniversario de oro

Cortesía: Super Banda Raudales

Con un legado musical que ha traspasado fronteras y ha puesto a bailar a cientos de personas, la Súper Banda Raudales celebrará sus 50 años de trayectoria el próximo 16 marzo, a las 19:00 horas.



Café Escenario será la pista de baile en la que los amantes de los temas clásicos de la agrupación podrán darse cita. Estará acompañada de otro conjunto que ha dejado marca en Guatemala, Liverpool.

Los boletos para poder ser parte de esta fiesta se pueden adquirir por el WhatsApp 5316-2841, y tienen el valor de 200 quetzales para VIP y 150 quetzales para general.



“La banda siempre se ha destacado por su calidad y entrega al público. Prueba de ello es que ya son cinco décadas de estar en los escenarios.



Estamos agradecidos con el público de distintas generaciones que nos ha seguido a lo largo de los años. Les prometemos que aún hay música para rato”, declaró Jorge Raudales, director musical del grupo nacional.



La banda guatemalteca se originó en 1974. En sus inicios únicamente se conoció como Grupo Raudales, hasta con el paso de los años optó por modificar el nombre.



Entre los éxitos musicales más importantes se encuentra Nena, de 1990, una versión en español de la canción Don´t let me be misunderstood, original de Nina Simone.



Otro de los sencillos que es reconocido por los guatemaltecos es Guatemala ra ra ra, el cual fue interpretado por la banda durante la década de 1990.