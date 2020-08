Feliz por el debut

El boxeador guatemalteco enfrentará al mexicano Abraham Hernández el 27 de agosto.

La espera llegó a su fin para el boxeador profesional de Guatemala, Léster Martínez, quien ha pasado un largo periplo en el ascenso de su carrera debido a la pandemia de Covid-19.

La paciencia fue su mejor aliado y le permitió mantener el optimismo. Jamás guardó los guantes; al contrario en la soledad de la cuarentena mantuvo su entrenamiento, a la espera que se abriera un poco el mundo para volver al cuadrilátero.

La oportunidad se le presentó para este 27 de agosto, una pelea estelar sin público, en el Marinaterra Hotel Spa San Carlos en Hermosillo, Sonora, México, en la división de 168 libras. Será una de las peleas más atractivas de la velada.

Este es un regreso esperado para el púgil nacional, que es una de las grandes figuras del boxeo para Guatemala.

Gran oportunidad

“Me siento muy contento por el retorno, ya que estuve mucho tiempo sin poder pelear. Con el problema de la pandemia me imaginé que iba a pelear hasta que pasara, pero gracias a Dios se presentó esta oportunidad y es algo que me motiva bastante”, afirmó Martínez.

El pesaje está programado para el 26 de este mes, y el rival de turno será el pugilista mexicano de Monterrey, Nuevo León, Abraham Hernández.

La exigencia será grande para el guatemalteco, quien tuvo su debut profesional el 24 de abril en Guatemala contra el nicaragüense Ricardo Mayorga. Desde esa fecha Martínez se mantiene invicto, con cuatro victorias por la vía del nocaut.El mexicano, que será su próximo contendiente, es mucho más experimentado y tuvo su debut en 2013. Suma ocho peleas ganadas y dos derrotas.

Optimista

La ilusión se mantiene intacta para Martínez, quien durante la pandemia se las ha ingeniado para seguir con sus sueños profesionales.

“El primer mes pasé haciendo ejercicio en la casa y me costaba un poco, porque no es lo mismo tener a tus compañeros de entreno y un entrenador que te diga que hacer y que no. Pero luego de eso nos contactamos con el entrenador Héctor Arreola para poder llegar a su gimnasio y ahí he estado manteniendo mi condición”, agregó el boxeador.

Martínez saldrá por tierra rumbo a Tapachula, México, y desde esa región abordará un avión rumbo a Hermosillo, Sonora.

La llegada del Covid-19 frenó unas tres peleas programadas para el petenero y sus planes de ir a entrenar nuevamente con el mítico entrenador mexicano Nacho Beristáin.

El guatemalteco espera ir a Estados Unidos e instalarse para seguir su carrera profesional se mantienen y es una opción que sigue vigente, pero debe esperar un poco más.