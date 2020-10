Familia de Juan Gabriel anuncia documental, película y homenajes al artista

Iván Aguilera, hijo mayor y administrador del patrimonio de Juan Gabriel, anunció hoy que, con el apoyo de un equipo especializado en manejar el legado de celebridades, lanzarán varios proyectos para “honrar” al artista mexicano que incluyen un documental, una película y otros eventos que “celebren su legado”.



“El legado de mi padre requiere la mejor representación, por lo que estamos encantados de haber reunido este nuevo equipo para esta nueva etapa de su legado. No tengo ninguna duda de que el legado de mi padre y de nuestra familia está en las manos adecuadas”, indicó Aguilera en un comunicado.



El equipo está compuesto por Jampol Artist Management (JAM), que administra las leyendas y sus propiedades intelectuales; el bufete de abogados Apollo Sports & Entertainment Law Group y Business Management LAB, que se encargaría del área de representación artística.



“Hemos reunido este nuevo equipo debido a la reputación de cada uno de ellos en el negocio y estamos entusiasmados con los próximos proyectos de mi suegro y las diferentes sorpresas que tendrán a los aficionados intrigados”, expresó por su parte Simona Aguilera, la esposa de Iván.



Entre los proyectos que el nuevo equipo tiene planeado se encuentran un documental filmado durante el último concierto de Juan Gabriel, una nueva línea de merchandising, una serie de televisión, un largometraje, un teatro, una figura de cera con el Museo de Cera, libros, shows de homenaje y mucho más que se anunciará próximamente.



Fuentes del equipo indicaron que es posible que algunas de estas iniciativas se presenten antes de que termine este 2020, aunque la mayoría están previstas para el año que viene, para comenzar.



“Juan Gabriel es una de las mayores leyendas de la historia de la música. Para nosotros es primordial que estos íconos sean protegidos, que su trabajo sea expuesto a las generaciones futuras, y que sus millones de fans en todo el mundo sean respetados y apreciados”, expresó Jeff Jampol, director ejecutivo de JAM.



Estos son los primeros proyectos oficiales que se han lanzado con el nombre de Juan Gabriel, con la excepción de la creación de un museo en su casa en México, desde que el artista murió en Los Ángeles (EE.UU.) el 28 de agosto de 2016.



Desde entonces, Iván Aguilera, el heredero universal del Divo de Juárez, ha estado enfocado en resolver demandas de paternidad contra su padre, exigencias de supuestos herederos y consolidar los bienes del artista, algunos de los cuales estaban en manos de “amigos” del cantautor.



Durante los 45 años de carrera, Juan Gabriel produjo no menos de mil 800 canciones, 32 álbumes discográficos de estudio y tres en vivo (todos en el teatro de Bellas Artes, en la Ciudad de México), vendió no menos de 100 millones de discos y tuvo el álbum más vendido de todos los tiempos en México. Además colaboró con 800 artistas diferentes en siete idiomas distintos.

