Falleció a los 90 años Franco Loi, admirado poeta italiano del siglo XX

The Mandalorian fue la serie más pirateada en todo el mundo en 2020, un dudoso honor en el que esta producción de Star Wars tomó el relevo de Game of Thrones (2011-2019).



Según un análisis del portal especializado TorrentFreak, que citaron hoy medios estadounidenses como Variety y The Wrap, The Mandalorian, que forma parte del catálogo de Disney+, fue la serie más pirateada el año pasado a través de BitTorrent por delante de The Boys (Amazon) y Westworld (HBO).



Durante años, el fenómeno de fantasía épica de Game of Thrones lideró esta clasificación de las series más pirateadas. Pero el final de la adaptación televisiva de las novelas de George R.R. Martin dejó vacío un hueco que ahora ha llenado The Mandalorian, que se estrenó en noviembre de 2019 y que ya ese año alcanzó el tercer lugar en la lista de series más pirateadas en todo el planeta.

The Mandalorian, que pudo esquivar la interrupción de los rodajes por la pandemia y que estrenó en octubre de 2020 su segunda temporada, recibió el aplauso tanto de la crítica como de los siempre exigentes fans de Star Wars.

Por detrás de The Mandalorian, The Boys y Westworld aparecen en la lista de 2020 de TorrentFreak las series Vikings, Star Trek: Picard, Rick and Morty, The Walking Dead, The Outsider, Arrow y The Flash.



Tras unos años en los que la piratería de películas y series había pasado a un segundo plano por el desarrollo del streaming, la industria audiovisual teme ahora que la multiplicación de las plataformas digitales, las diferencias de la oferta por países, y el impulso a los estrenos simultáneos en cine y mercado digital, entre otros factores, puedan favorecer de nuevo la descarga de contenidos en internet.