Fallece la modelo británica Stella Tennant

Cantantes y actrices protagonizan especiales en las principales plataformas de streaming.

Después de un año que escaló en diferentes tonalidades de gris, el mundo merece una Navidad llena de música, color, brillantina y estrellas. Los canales de televisión y los servicios de streaming ofrecen infinidad de especiales navideños, pero este 2020 seleccionamos solo aquellos protagonizados por mujeres artistas. Confiamos en que, con su voz, talento y amor por esta temporada, estas divas le pondrán magia a su sala y a su corazón.

Misiones

Si hay una diva irremediablemente ligada a la Navidad es Mariah Carey. La autora e intérprete de All I Want For Christmas Is You acumula varios shows navideños en plataformas de streaming e, incluso, cuenta con una cinta animada que comparte título con su famosa canción. Este año de crisis requería su presencia, y la estadounidense se alió con Apple TV+ para ofrecer Mariah Carey’s Magical Christmas Special.

El especial se centra en cómo Carey vuela al Polo Norte en trineo para ayudar a su amigo personal, Santa Claus, a salvar la Navidad. En su misión estará acompañada de colegas como Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg y Tiffany Haddish, además de la balletista Misty Copeland, y Snoopy y la pandilla de Charlie Brown.

Dolly Parton se convierte en ángel para Christmas on the Square.

En Netflix, Dolly Parton se pone el traje que mejor le queda, el de ángel, para Christmas on the Square. Esta cinta relata la historia de una mujer (Christine Baranski), que trata de vender un pueblo, sin importarle el futuro de su gente. Aunque parece implacable, las canciones country podrían hacerla cambiar de opinión y, de paso, alegrar nuestra Nochebuena.

Navidades futuras

Las nuevas generaciones también reclaman a sus referentes en Navidad. Netflix recién estrenó The Princess Switch (Switched Again), la segunda parte de The Princess Switch (2018). En esta película, Vanessa Hudgens no interpreta dos, sino tres papeles: una repostera, una princesa y una chica fiestera. El toque latino de esa plataforma lo pone Paulina Chávez, protagonista de The Expanding Universe of Ashley Garcia. La serie regresa con un capítulo especial en el que los García exploran el verdadero significado de esta fiesta.

El toque dark lo pone el capítulo especial de Euphoria.

Euphoria le desea Feliz Navidarks a sus seguidores. Como muchas otras producciones, esta serie debió cancelar el rodaje de su segunda temporada debido a la pandemia. Sin embargo, logró completar dos capítulos navideños. El primero de ellos ya está disponible en HBO GO y se centra en Rue (Zendaya), quien debe celebrar las fiestas luego de recaer en las drogas. El segundo episodio llegará a finales de enero y sigue a Jules (Hunter Schafer) después de abandonar a Rue en la estación de tren.