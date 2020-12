Fallece el diseñador Pierre Cardin

El guatemalteco residente en Nueva York ha hecho styling para marcas como Tiffany & Co. y publicaciones como Vogue Italia.

Desde muy pequeño, Joseph Reyes encontraba arte en todo lo que lo rodeaba. Su pasión la halló en la moda, por lo que comenzó a dibujar y a pensar en combinaciones de telas, texturas y colores. Revistas, modelos y diseñadores nutrieron su gusto por una industria de la que hoy es parte con styling y conceptualización para marcas como Fendi y Tiffany & Co. y publicaciones como Vogue Italia. Desde Nueva York, EE. UU., este guatemalteco se toma unos minutos para contestar las preguntas del último ¿Qué están haciendo? de 2020.

¿Qué estabas haciendo antes de responder estas preguntas?

Trabajando en mi próximo proyecto; siempre hay trabajo que hacer.

Recientemente trabajaste en el styling de una campaña para Tiffany & Co. ¿Qué representó para ti ser parte de este proyecto?

Me mudé a Nueva York hace un año y medio. Tener la oportunidad de ser parte de una campaña para una empresa como Tiffany & Co., que es tan integral y significativa en esta ciudad, me hizo sentir que comencé a dejar mi propia huella en este sitio.

También colaboraste en un editorial de Fendi con modelos plus size. ¿Qué es lo que más te emocionó de este concepto?

Puede que ese sea mi proyecto favorito, de todos en los que he trabajado hasta hoy. La idea tenía que ver con el crecimiento, la inclusión y la diversidad, y eso fue lo que logramos. El día de la sesión (de fotos), todo el equipo pudo sentir la positividad que conlleva el concepto.

El trabajo duro, la investigación y la pasión son claves en la carrera de Reyes.

¿Cómo te sientes al ver tus ideas plasmadas en una revista tan icónica como Vogue Italia?

¡Agradecido! Es un sueño hecho realidad, pero cuando miro los proyectos en los que he trabajado, veo qué puedo hacer mejor. Siempre hay formas de mejorar.

¿Qué significa para ti colaborar con estas marcas?

Aunque es maravilloso trabajar con grandes marcas, la mayor parte de lo que sé lo aprendí de las oportunidades que me dieron empresas más pequeñas. El trabajo duro, la investigación y la pasión constante son necesarios en cualquier proyecto.

¿En cuáles proyectos trabajas actualmente?

No puedo revelar proyectos que no se han publicado, pero se están preparando algunos muy grandes.

¿De qué forma tus raíces guatemaltecas están presentes en tu trabajo?

¡Amabilidad! No hay otra cultura como la guatemalteca. Esta industria es dura, pero siempre hay espacio para la bondad. También le debo mi creatividad a Guatemala, el lugar alimentó mi amor por todo lo artístico.

¿En qué encuentras inspiración?

¡En todo! Realmente puedes encontrar inspiración en todo: sentimiento, música, arte, transporte, o lo que sea.