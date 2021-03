Faith Hill y Tim McGraw ponen su paraíso a la venta

Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles y Billie Eilish son algunos de los artistas que actuarán en la gala de los Grammy del domingo, que por primera vez y a causa de la pandemia, no podrá reunir a todos los invitados en un mismo escenario.



Junto a estas estrellas se unirán las hermanas HAIM, Black Pumas, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Mickey Guyton, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Marren Morris, Post Malone y Roddy Ricch.



No está claro cómo serán estas apariciones musicales, ya que muchos de los invitados no acudirán presencialmente al Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.), sede habitual de la gran fiesta de la música en EE. UU.



En esta edición, la Academia de la Grabación homenajeará a los locales de música y a las sedes de pequeños conciertos, muy impactados por la pandemia. Camareros, promotores y otros empleados serán los encargados de dar los premios.



La idea de los organizadores es un evento televisivo reducido y sin público, con Trevor Noah como presentador, con conexiones en vivo tanto fuera como dentro de Los Ángeles.



El gran duelo

Beyoncé y Taylor Swift, las dos grandes estrellas del mundo musical, se batirán en duelo como favoritas en los próximos premios, aunque con el permiso de Dua Lipa y Roddy Ricch.



La Academia seleccionó los álbumes YHLQMDLG, de Bad Bunny; Pausa, de Ricky Martin, Por Primera Vez, de Camilo; Mesa Para Dos, de Kany Garcia; y 3:33, de Debi Nova, para competir por el galardón en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino.