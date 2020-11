Exportaciones con perspectiva estable

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó, por medio de un comunicado, que por segundo mes consecutivo el descenso interanual de las exportaciones guatemaltecas se situó en un 0.3 %, según un informe del Banco de Guatemala (Banguat).

El monto total de exportaciones del comercio general alcanzó los US $8 mil 362.5 millones, menor solo en US $24 millones (-0.3 por ciento) a la cifra observada en septiembre del año pasado, cuando se alcanzaron los US $8 mil 386.5 millones.

La Cancillería afirma que los productos más importantes, según su participación en el valor total de las exportaciones, fueron los artículos de vestuario, con US $872.9 millones y banano con US $637.3 millones.

Además, detalló que los principales destinos de las exportaciones son: Estados Unidos, que representa el 31.7 %; Centroamérica, un 29.9 %; la Eurozona, con un 8.7 %; México, un 4.0 % y Arabia Saudita, un 2.2 %.

El informe del Banguat refirió que por regiones, Centroamérica y la Eurozona registraron un crecimiento de 0.1 y 2.9 por ciento, respectivamente. El comportamiento de las exportaciones anima los esfuerzos de la diplomacia comercial que impulsa el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei por medio de la Red de agregados comerciales que trabajan en la identificación de nuevos mercados para productos guatemaltecos, fortaleciendo los ya existentes, explicó el Minex.