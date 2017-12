Exportación de energía aumenta 59.53 % en 2017

Guatemala exportó 1 millón 674 mil 248.3 megavatios hora (MWh) a Centroamérica hasta el 13 de diciembre, equivalente a un crecimiento de 59.53 por ciento respectodel millón 49 mil 484.5 MWh comercializado en 2016, según estadísticas del Ente OperadorRegional (EOR).

El Banco de Guatemala reporta que, al 31 de octubre, habían ingresado en el país US $84 millones 470 mil 537 (Q620 millones) por concepto de la venta del fluido.

Durante el presente año, El Salvador adquirió 1 millón 643 mil 537.6 MWh en el Mercado Eléctrico Regional (MER); le siguió Honduras, con 323 mil 983.9 MWh, y Nicaragua, con 31 mil 684.5 MWh.

Sin embargo, los registros del EOR muestran que a partir de 2014 el país comenzó a consolidarse como el líder en la venta de electricidad. En ese año logró exportar 986 mil 428.1 MWh, con lo que dejó atrás los 478 mil 359.4 MWh de 2013 y los 148 mil 852.9 MWh de 2012.

“Las condicionantes que han empujado este crecimiento es que Guatemala tiene un superávit de 800 megavatios (MW) en su capacidad instalada, explicó Rodrigo Fernández, viceministro del Área Energética del Ministerio de Energía y Minas. El funcionario agregó que la demanda máxima del país es de mil 600 MW y el resto de la energía se oferta en el MER, especialmente las tecnologías que tienen un mayor costo de generación en el mercado local, como lo es el búnker.

Ingresos

De acuerdo con cifras del Banco de Guatemala, el comercio de electricidad inyectó US $80 millones 252 mil a octubre.

Dicha cifra representó un incremento de 122.6 por ciento en comparación con los US $36 millones 59.3 mil que se recibieron a la misma fecha de 2016.

Estadísticas del Administrador de Mercado Mayorista muestran que en octubre 46 generadores suministraron energía a través del MER; de esa cantidad, Hidro Xacbal fue el que más negoció, con US $982 mil 758.67, seguido de Orazul Energy Guatemala y Cia, con US $586 mil 155.43, mientras que Biomass obtuvo US $201 mil 787.42 mediante la interconexión con México.

“Hace dos años se creía imposible exportar electricidad a México, pero ahora se hace a los estados donde las tarifas y la generación son más caras que en nuestro país”, resaltó el viceministro. Jorge Alonso, gerente general de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A., manifestó que las licitaciones han contribuido a diversificar la matriz de generación y abaratar el costo del suministro energético. También comentó que lo anterior hace más competitivo al país con respecto al resto de naciones del Istmo.