Exponen correspondencia de García Márquez, El escritor que no enviaba cartas

Las palabras que Robert Redford, Woody Allen, Fidel Castro, el subcomandante Marcos, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Fuentes, Augusto Monterroso, Bill Clinton y más personalidades le dedicaron a Gabo y a su esposa, Mercedes Barcha, en un papel, estarán exhibidas a partir de ahora en la CLGGM antes de formar parte del acervo del Harry Ransom Center, de la capital de Texas.

“A mí la que más me gusta es la de Pablo Neruda, porque me encanta la poesía; es una carta de 1972, eso quiere decir que mis padres eran jóvenes y Neruda no tanto, debió emocionarlos mucho”, comenta Gonzalo sobre la carta del poeta chileno en la que invita a Mercedes y a Gabo a un evento en el que aparentemente también estaban invitados Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar.

Pero, fue mayor sorpresa conocer de cerca la amistad del escritor con personajes como el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton o el exmandatario cubano Fidel Castro.