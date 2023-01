Expone ventajas competitivas de Guatemala

Las ventas de los productos nacionales de enero a noviembre de 2022 crecieron 17.2 por ciento, con Centroamérica como primer destino, situándose por encima de Estados Unidos, que históricamente ha sido nuestro principal socio comercial.

“El monto total de las ventas se situó en US $14 429.2 millones, mayor en US $2119.9 millones (17.2 por ciento) al registrado a noviembre de 2021 (US $12 309.3 millones)”, indicó el Banco de Guatemala (Banguat).

US $2119.9 millones crecieron las ventas, a noviembre de 2022.

Los principales destinos del comercio general, según su participación, fueron: Centroamérica, con US $4830.7 millones (33.5 por ciento) y EE. UU., con US $4530.5 millones (31.4 por ciento).

Durante los 11 meses del año pasado los productos que más incrementaron sus ventas a la región fueron los preparados a base de cereales, alimentos para animales, energía eléctrica, así como grasas y aceites comestibles.

También aumentó el comercio de manufacturas de metales comunes, aluminio, gas propano, hilos e hilazas, detergentes y jabones, además de máquinas y aparatos mecánicos.

Otros mercados

Los otros destinos de las exportaciones fueron la Eurozona, con US $1382.6 millones (9.6 por ciento) y México, con US $626.9 millones (4.3 por ciento). En total, los citados países y regiones (que incluye al Istmo y Estados Unidos) en conjunto representaron el 78.8 por ciento del total de las ventas nacionales, subrayó el Banguat.

En términos generales, se indicó, los productos más importantes, según su participación en el valor total de exportaciones, fueron los artículos de vestuario, con US $1702.2 millones (11.8 por ciento); café, con US $1091.4 millones (7.6 por ciento), grasas y aceites comestibles, con US $1083.5 millones (7.5 por ciento).