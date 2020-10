Exploran oportunidades de negocios con Tailandia

Impacto del Covid-19 sobre comercio fue leve, a agosto, según el Banguat.

Guatemala mantuvo el dinamismo de sus exportaciones, de enero a agosto, en comparación con el mismo período del año pasado, con un leve descenso del 0.3%, en el marco del impacto en el comercio internacional causado por la pandemia de Covid-19, de acuerdo con datos del Banco de Guatemala (Banguat).

Según el Banguat, el monto total del comercio general de Guatemala en dicho período se situó en US $7 mil 486.5 millones, US $23 millones (-0.3%) abajo del monto registrado en el mismo lapso de 2019 (US $7 mil 509.5 millones).

“Este comportamiento de las exportaciones anima y compromete los esfuerzos de diplomacia comercial que impulsa el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la red de consejeros comerciales que trabajan en la identificación de nuevos mercados para productos guatemaltecos o el fortalecimiento de los ya existentes”, informó el Gobierno de la República por medio de un comunicado de prensa.

8 meses son los analizados en el informe del Banco de Guatemala.

A la cabeza

Los productos más importantes, según su participación en el valor total, fueron los artículos de vestuario con US $769 millones (10.3%), cardamomo con US $595.9 millones (8.0%), café con US $574.8 millones (7.7 %) y banano con US $568.2 millones (7.6 %).

Los principales destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos con US $2 mil 388 millones (31.9 %), Centroamérica con US $2 mil 195.8 millones (29.3 %) y la Eurozona con US $618.5 millones (8.3 %).

A dichos destinos se suma México con US $303.2 millones (4.1%), y Arabia Saudita con US $180 millones (2.4 %).

Los países con los principales crecimientos, de enero a agosto, respecto al mismo período de 2019, fueron Portugal con 364.4 %, Emiratos Árabes Unidos con 61.1 %, Arabia Saudita con 56.3 % y Nicaragua con 20.4%.

A julio, de acuerdo con el Banguat, las exportaciones guatemaltecas consiguieron incluso crecer levemente, con una diferencia de US$8.3 millones (+0.1 %), respecto del mismo período del año anterior.