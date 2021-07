Expertos hacen llamado a inmunizarse

Por Rodrigo Pérez y Yuri López / Redacción DCA

En contraposición a la idiosincrasia y escepticismo de ciertos sectores que dudan sobre los beneficios de las vacunas contra el Covid-19, expertos reconocen la importancia y efectividad del biológico que se aplica en Guatemala, ya sea AstraZeneca, Sputnik V o Moderna.

El director del Centro de Salud de la zona 1 capitalina, Fernando Velásquez, comentó que los tres medicamentos citados son de lo mejor contra el coronavirus, como se ha demostrado en el ámbito mundial, ya que han ayudado a mitigar los efectos de la pandemia en los adultos mayores.

La vacuna de la farmacéutica Moderna alcanza una efectividad del 95%; la Sputnik V, 92%, y la AstraZeneca está en un rango de entre el 80% y 90%, destacó Velásquez.

A la fecha, más de 1.9 millones de guatemaltecos se han vacunado. Foto: Otto Paz/DCA

La forma en que se trabaja en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) es con un intervalo de cuatro semanas, entre la primera y segunda dosis, en el caso del primer biológico; el segundo, tres meses, y el tercero, entre ocho y nueve semanas.

AstraZeneca- Foto: Noé Pérez/DCA

“Es necesario que los guatemaltecos se vacunen, para evitar que la pandemia avance. Lo que se está tratando de prevenir con la vacunación son las muertes y la gravedad de la enfermedad”, destacó.

A la vez, agregó: “Al aplicarnos la primera o segunda dosis, el riesgo de padecer la enfermedad grave o morir disminuye de manera drástica. Los síntomas pueden ser moderados o incluso leves, como los de un resfriado común.

Sputnik V- Foto: Noé Pérez/DCA

Beneficios

Las vacunas contra el coronavirus “nos dan defensas contra esta enfermedad. En muchos casos se ha comprobado que nos dan defensas de entre 95% y 98% contra la enfermedad. Esto quiere decir que se puede estar con gente que fue positiva y no contagiarnos y, si en caso nos da la enfermedad, no va a ser tan grave. Evita la hospitalización y, si es necesario internarse, no se llega al intensivo”, afirmó la doctora Reyna López, directora del Centro de Salud de la zona 6 capitalina.

Moderna- Foto: Noé Pérez/DCA

El médico y cirujano Jorge Mario Cifuentes, subdirector general de Salud de la Policía Nacional Civil (PNC), indicó: “Hay mucha desinformación sobre los efectos adversos de las vacunas, pero es importante que la población esté consciente y segura que inocularse sí es efectivo y ayuda a que, si nos afecta el virus, sea de una forma menor y leve”.

Guatemaltecos que se vacunaron en el puesto de la Escuela de Formación de Oficiales de la PNC, en la zona 6 capitalina, afirmaron estar convencidos de que el biológico aplicado los protege contra el Covid-19.

Reginaldo Vicente, de 37 años, ciudadano que acudió a inmunizarse contra el coronavirus, afirmó: “Me vacuné, para evitar la gravedad de la enfermedad. No hay que hacer caso a las campañas de desinformación. Vacúnense, por el bien de todos, en especial por la familia, que es con la que uno más convive”.