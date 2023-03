Eva es la cuarta producción discográfica de Lasso

Proveniente de una familia de artistas, Miguel Montenegro, mejor conocido por su nombre artístico Naciones, ha obtenido gran recibimiento por parte del público con su último lanzamiento Top Pick y de su música en general, que hasta la fecha ha logrado diferenciarse del resto. A esto se suma el estreno de dos sencillos de género urbano en el país durante las próximas semanas.

El primero de ellos se titula Todo obra para bien, un hip hop fusionado con trap que transmite un mensaje de motivación. El segundo es Easy, una melodía de verano que será su introducción al rubro comercial urbano, el cual busca romper paradigmas musicales y audiovisuales dentro de dicho género nacional y cuya fecha de primicia está prevista para la última semana del presente mes.

En una entrevista brindada por el artista, abordó su nueva fase dentro de dicho género luego de dedicarse por años a la producción. Asimismo,sobre el inicio de su carrera y cómo ha evolucionado con el paso de los años, “con el tiempo encuentras tu mejor versión, con el objetivo de perfeccionar y que cada una sea mejor que la anterior”, comentó.

También conversó acerca de las oportunidades y puertas que se le han abierto, “no hay duda de que la vida paga bien cuando uno hace las cosas con esfuerzo y disciplina; en este momento me encuentro distribuyendo mi música con The Orchard (Distribuidora Musical de Sony Music) y trabajo de la mano con Sway Music y Maldo Music (manejadores de renombre dentro de la industria musical urbana en Puerto Rico y Colombia). El objetivo es no detenernos hasta aportarle una industria de calibre mundial al género urbano guatemalteco. Estoy seguro de que con trabajo duro, con el mismo enfoque y nivel al que lo he logrado junto a mi equipo haremos que esto explote a finales de año”.