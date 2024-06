Eurocopa 2024: Mbappé se entrena con máscara y apunta a los Países Bajos

EFE

Houston.- El polémico delantero Leon Bailey, del Aston Villa inglés, renunció formalmente a jugar con Jamaica la Copa América y está de vacaciones en México, el país que será el rival de los Reggae Boyz este sábado en el torneo.



Según anunció su padre y agente deportivo, Craig Butler, en sus redes sociales, el delantero quiso descansar y no jugar el torneo con Jamaica por «salud mental».



Leon, el jugador con mayor valor en el mercado de la selección de Jamaica, tasado en 37 millones de euros, entre todos los destinos turísticos eligió Cancún (México) para disfrutar con su familia y amigos.



Mientras Bailey se divierte en México, el Tri será precisamente el próximo rival de los Reggae Boyz este sábado en Houston por el Grupo B del torneo que completan Ecuador y Venezuela.



«Leon Bailey ha declarado que se toma un descanso de la selección de Jamaica por su salud mental y para pasar tiempo con su familia. Su posición no ha cambiado. Pedimos amablemente que respeten sus deseos», dijo Butler, quien le manifestó a un canal de su país que le habían pedido a la federación jamaicana no anunciarlo en la lista definitiva de 26 jugadores mientras el delantero se decidía.



Como el atacante no respondió, la Federación de Fútbol de Jamaica lo convocó oficialmente. Pero ahora su jugador insignia le dijo no a la Copa América 2024.



Butler dijo que haber publicado la lista con Bailey es un hecho «desafortunado».



Mientras que el secretario general de la Federación de Fútbol de Jamaica (JFF), Dennis Chung, afirmó para la radio local HITZ92FM que Bailey fue incluido en el equipo después de una conversación entre Hallgrimsson y Butler.



Chung reveló a medios locales que durante una conversación con Butler se le hicieron varias solicitudes, entre estas, que la JFF proporcionara seguridad personal a Bailey durante la Copa.



Pero Chung afirmó que la federación no estaba en condiciones de brindar seguridad personal ni a Bailey ni a cada jugador del equipo.



Cabe recordar que Bailey fue suspendido por el seleccionador Heimir Hallgrimsson en marzo pasado para el partido por la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf contra Estados Unidos, tras salir sin permiso del hotel de concentración.



Después de no jugar la semifinal, Bailey criticó duramente a la Federación de Fútbol de Jamaica en el podcast ‘Let’s Be Honest’ que se hizo viral por sus declaraciones.



«Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Ni siquiera tienen equipamiento deportivo y nos dan las camisetas del equipo femenino. ¡Algo ridículo!», fue uno de los dardos de Bailey.



Hallgrimsson tampoco lo convocó para los dos partidos del pasado 6 y 9 de junio de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de 2026, donde los Reggae Boyz ganaron a República Dominicana por 1-0 y a Dominica por 2-3.



Con todos estos antecedentes y la negativa de Bailey a la Copa América 2024, Leon parece ponerle fin a su ciclo con Jamaica, al menos mientras el seleccionador sea Hallgrimsson.



«Esa es su decisión. Él optó por negarse a jugar para su país y ese es el final de la historia para mí, absolutamente el final de la historia», comentó un tajante Hallgrimsson a medios jamaicanos.



«Ahora solo quisiera que todos se concentren en aquellos jugadores que sí quieren jugar para Jamaica», insistió el entrenador.



Bailey debutó con Jamaica ante Honduras en 2019 en la Copa Oro y desde entonces ha disputado 28 partidos con cinco goles y seis asistencias. Su último juego con los Reggae Boyz fue ante Canadá en noviembre del 2023 en los cuartos de final de la Liga de Naciones.



Jamaica ha participado en dos ediciones de la Copa América, la de Chile 2015 y la del Centenario en Estados Unidos 2016. En ambas perdió todos los partidos de la fase de grupos y no marcó goles.