Estrellas de la NBA harán un homenaje a Kobe Bryant

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, calificó este viernes de «partidazo» el duelo que enfrentó a su equipo con el Valencia en Mestalla, saldado con empate a dos goles.

«Fue un partidazo de dos grandes de la liga española que han buscado la victoria. Salimos con presión alta al rival y a partir del minuto 30 ellos se libraron de ella. La segunda parte fue con más ocasiones del Valencia pero con contras y acciones peligrosas nuestras también», dijo Simone en rueda de prensa.

«El Valencia es muy fuerte en su casa. No han perdido ningún partido esta temporada. Hoy han remontado dos veces, pero me voy con grandes sensaciones de mi equipo. Cuando se trabaja como hoy te vas con la bronca de no ganar pero con el buen sabor de ver como jugaron», añadió en su análisis del partido.

Respecto a los últimos goles recibidos en los últimos partidos y la forma en la que han llegado, Simeone dijo que esta temporada juegan de otra manera. «Atacamos de otra manera y eso supone que defendamos de otra a la que hacíamos antes», concluyó.

EFE