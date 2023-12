Este domingo desfile de globos gigantes en zona 16

Foto cortesía, Sistema Coca-Cola

El Sistema Coca-Cola se ha unido a Wendy’s Guatemala (Grupo Coralsa) en la iniciativa navideña de donar alimentos a tres instituciones que beneficiarán a cerca de 150 familias, informó el gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad, William Segura.

La alianza evoca la alegría navideña con el programa We Share, Because We Care, de Wendy’s Guatemala, con la finalidad de fomentar la unión durante esta época.

Las intuiciones beneficiadas con los menús Wendy’s serán Pan de Vida, en Alotenango; Centro de atención integral Alcance, de Santa Catarina Pinula, y Hábitat para la Humanidad Guatemala, en San José Nacahuil, San Pedro Ayampuc.

«Creemos que la magia de verdad reside en la bondad que compartimos con los demás”, expresó Segura.