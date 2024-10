“Estamos obligados a conocer la literatura de Asturias”

Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, recorrió y vivió en Guatemala.

Jorge Molina se ha dedicado a investigar el paso de Ernesto Guevara por nuestro país. Narró a Revista Viernes el trayecto de este personaje por las calles de Guatemala y empieza relatando que “Mirna Eligia Torres Rivas fue la mejor amiga del Che en Guatemala. Ernesto Guevara llega a Guatemala en noviembre de 1953 en su tercer viaje por América Latina (ya había hecho dos), pero no se había graduado y entonces la mamá (en la segunda travesía) le dice que regrese a graduarse y volvió a Argentina y se gradúa de médico. Al iniciar el tercer trayecto se iba a quedar en Venezuela, pero alguien le habla de que Guatemala estaba viviendo lo mejor de la revolución porque había una reforma agraria. Llega al país y se hospeda en la Pensión Meza, en donde vivían muchos jóvenes latinoamericanos que estaban experimentando la revolución guatemalteca, viendo los cambios sociales”.



El relato continúa: “Ñico López era un cubano que se sumó a la revolución de Cuba unos años después y él es el quien le pone el apodo del Che porque Ernesto era muy tradicionalista, y a todo el mundo le decía ‘che vení y che que hacé’ y como ellos no les sabían el nombre le dicen por primera vez Che Guevara, pero a él no le gustaba mucho, quería que le conocieran como el doctor Guevara. En ese mismo lapso conoce a Hilda Gadea, una peruana, activista social y trabajaba en el Instituto de Fomento Agrario de Guatemala junto con Mirna Eligia Torres Rivas. Guevara y Gadea se hacen novios, pero con pensamientos opuestos, Gadea reclutaba latinoamericanos para que se integraran a la Unión Latinoamericana Comunista de Jóvenes y Guevara le decía que no, porque la lucha no era armada, sino que debía ser filosofal e intelectual. Ella termina siendo su primera esposa”.



“Cuando se empezó a fraguar la contrarrevolución, empezaron los bombardeos en Guatemala. Se llevan presa Hilda y cuando se da la renuncia de Árbenz, uno de los primeros grandes críticos fue Ernesto Guevara, quien dijo que ‘Árbenz se había acobardado y que había abandonado la lucha del pueblo de Guatemala’ hasta que conoce al primer esposo de Torres Rivas (su mejor amiga) y le dice ‘date cuenta lo que pasa es que nos están matando, la CIA les está dando aviones para que nos bombardeen, están matando al pueblo por mantener la revolución por eso Árbenz renuncia para que no maten a su pueblo’. El Che se da cuenta de que estaba en un error, de que el ejército se le había revelado a Árbenz por dinero”.



Luego “hubo un bombardeo en la zona 1 de la capital, hieren a una familia, incluída una niña y la llevan al sanatorio en donde Ernesto Guevara estaba atendiendo gente. Él se había involucrado ya en la lucha de esa forma (como médico) y esa niña muere ahí de un balazo. Y eso le cambia la vida a Ernesto Guevara. Después escribe una carta a su tía y le dice ‘estaba en aquellos momentos en Guatemala, la Guatemala de árboles, entonces me di cuenta de una cosa fundamental, para ser médico revolucionario o para ser revolucionario lo primero que hay que tener es revolución’ y ahí se dice que Ernesto Guevara deja los libros de medicina deja todos sus escritos y se convierte en revolucionario…”.



“La moraleja del asunto es que los mismos estadounidenses con bombardear Guatemala y robarle la revolución a este país, hicieron de Ernesto Guevara el Che Guevara.



La habitación que ocupó Ernesto los últimos días durante la Invasión del 54 está intacta en la Pensión Meza, 10ª. calle y 10ª. avenida, zona 1, habitación 20, donde escribió la mayoría de sus poemas para el mundo”, concluye Molina.