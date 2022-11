Estados Unidos y Gales empatan a un gol

Fotos: EFE

El segundo encuentro del día generó mucha desilusión entre los fanáticos luego de la cantidad de goles del primer partido, pero Países Bajos, nuevamente bajo la dirección de Louis Van Gaal, empieza con buen pie el Mundial.

El duelo contra Senegal no tuvo mayor emoción durante los primeros 45 minutos, aunque la más clara de primer tiempo fue desaprovechada por los tulipanes, quienes no pudieron disparar al arco y no les quedó más remedio que irse al descanso con empate 0-0 en el marcador.

Al regreso del descanso la llegada por parte de ambas escuadras se volvió más fuerte, pero fue hasta el minuto 84, por medio de Cody Gakpo, que los neerlandeses se pusieron arriba. No obstante, la naranja mecánica no se conformó con el resultado y en el minuto 8 del agregado, Davy Klaassen marcó el 2-0.

Con este resultado Países Bajos se coloca en el primer lugar del Grupo A, igualado con Ecuador, Senegal en el tercer lugar y en el fundo de la tabla se encuentra el anfitrión del torneo, Catar.