Estado de emergencia en la ciudad de Nueva York y otras zonas del estado

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia en varias zonas del estado, incluida la ciudad de Nueva York, ante la fuerte tormenta que se registra desde primeras horas de hoy.

“No es una tormenta de nieve normal, es una tormenta de nieve más vientos de gran velocidad, que crean una situación grave”, afirmó Cuomo en una rueda de prensa para dar información actualizada del temporal.

I am declaring a state of emergency for New York City, Westchester and Long Island due to extreme weather conditions.

This is not a normal storm. If you do not have to be on the roads, don’t be. Use caution and stay safe. #blizzard2018 pic.twitter.com/2ql6TDHSeB

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 de enero de 2018